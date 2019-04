La Condesa deja ver sus estrías y envía mensaje a la mujer a no acomplejarse

View this post on Instagram

Dale ZOOOOOMMMMM para que veas MIS estrías!! Muchas de mis seguidoras me preguntan que donde están que no las ven, pues mírenlas aquí! Cuando pierdo peso es cuando más se me notan. Las estrías no se eliminan CON PRODUCTOS, NI EJERCICIOS señores, se disimulan, solo con la abdominoplastía es que se eliminan, Y MUCHAS VECES NO TODOS COMO ES MI CASO. Les cuento que yo hice tres embarazos de 201 libras!!! Y tenía estrías hasta en el cielo de la boca como dicen por ahí!!! En el mercado hay muchos productos que prometen eliminar las estrías, eso no es cierto, se disimulan. Las estrías sin las huellas que nos dejan los embarazos y en otros casos cuando subes mucho de peso. Yo tengo en los muslos, en los senos, en la cintura me quedan unas cuantas y en el abdomen muchísimas más. Así que mujeres!!! Pònganse sus bikinis y no se acomplejen💙💙💙💙💙 #Condesatv #AV #Mamade3 #TVHost #Realtor #SS2019 #Estrías #Celulitis