Motoconchista denuncia miembros del DICAN le propinaron golpiza

CABRAL.- Un motoconchista denunció que miembros de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), de la Dirección Regional Sur de la Policía, lo apresaron e introdujeron violentamente en una cabaña, ubicada a la salida de este municipio, provincia Barahona, donde le propinaron una golpiza sin motivos justificados.

Yoel Alexander Fèliz, dijo que cuando los agentes lo llevaron por la fuerza al interior de del establecimiento, le dijeron que les entregara la droga, a lo que este reaccionó sorprendido, porque a su juicio, nunca ha vendido estupefacientes, y que la comida que lleva a su casa es producto del dinero que obtiene a diario conchando

“Luego de golpearme y darse cuenta que yo no soy vendedor de drogas, me dejaron en libertad. Cuando me golpeaban pensé en mi familia, porque me pasó por la mente que esos policías me iban a matar”, comentó el hombre. Fèliz presenta varias heridas y golpes en diferentes partes de su cuerpo.

Dos de las heridas que llevaron varios puntos de sutura, las recibió en la frente, una de las cuales por poco le echa a perder el ojo izquierdo. Entre las otras heridas, figura una en su costado izquierdo, la cual deja entrever que fue ocasionada con un objeto corto-punzante.

Este hecho ocurrido este Sábado Santo ha recibido la repulsa de varios sectores que hacen vida en este municipio, los cuales piden al Director de la Policía Nacional, disponer una investigación para que se sanciones a sus autores.

Alexander Fèliz, declaró que fue detenido por los agentes cuando regresaba de llevar una pasajera a la cabaña en cuestión, los que de inmediato lo metieron en el interior de la misma a empujones donde le propinaron la golpiza.

Este pidió al mayor general, Ney Aldrin Bautista Almonte, ordenar una investigación sobre la golpiza de que fue objeto injustamente por los miembros de la DICAN que lo detuvieron.