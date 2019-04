La persona debe retocar protector 20 o 30 minutos antes de la exposición solar

Santo Domingo. Los dermatólogos del Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” (IDCP) llamaron a la población a tomar las medidas de precaución sobre cuidado de la piel para así evitar futuros daños antes, durante y después de la Semana Santa.

La dermatóloga del IDCP Jeyce Reynoso recomendó a todo aquel que piensa ir a un balneario, playa o piscina aplicarse un protector solar media hora antes de exponerse a los rayos solares, “abusamos de las exposición al sol y no medimos las consecuencias de los daños que puede genera a nuestro cuerpo”.

Reynoso indicó que las personas deben evitar la exposición directa a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, ya que son más fuerte.

“Evitar la exposición solar de nuestra piel sin la debida protección. Utilizar gafas sobrero, gorra, ropa adecuado filtros, protectores solares y bloqueadores son algunas de las recomendaciones que debemos tener en cuenta, tanto para un adulto como para los más pequeños de la casa” insistió.

Destacó que luego que pasen estos días de asueto se observará en las consultas del instituto un incremento producto de los estragos de la Semana Mayor.

Reiteró el llamado a no incurrir en excesos en cuanto a la exposición solar, ni en la ingesta de alimentos y bebidas ya que “los excesos son dañinos a la salud”.

Puntualizó que la persona debe retocar protector 20 ó 30 minutos antes de la exposición solar, si están dentro de playa o piscina, hacerlo con mayor frecuencia. Además tratar de tener una buena hidratación y por último, cuando salga del balneario debe retirar el exceso de sal o de cloro.

En caso de los niños, la dermatóloga dijo que antes de los seis meses de edad no debemos usar protector solar en un bebe debido a la cantidad de tóxicos y químicos que contiene. Mientras que aquellos que tienen desde los seis meses a tres años puede usar un protector solar adecuado a su edad.

Explicó que de todas las sugerencias de protección la más importante a la hora de aplicar el protector solar es ponerlo cada dos hora para tener una verdadera protección, ya que a nivel mundial “no existe un protector que dure más de tres o cuatro horas protegiéndonos y ese es el fallo que observamos en los paciente, lo aplican en la mañana y salen todo el día y no vuelven a retocarlo. Ya un protector que me puse a la 7 u 8 de la mañana a las diez u once ya no estoy protegida sino lo vuelvo a retocar”

El dermatólogo Juan Familia preciso que las personas pueden presentar deshidratación por estar mucho tiempo en el agua y “aunque no lo crean el agua hidrata cuando se consumen y no cuando se está dentro de algún balneario. Por ejemplo cuando se está en la playa, en el agua salada la piel se deshidrata, puede haber irritación por la arena o quemaduras”.

La dermatóloga Milagros Moreno, al igual que Familia y Reynoso, reiteró las medidas a fin de que la población pueda disfrutar de estos días de asueto con sus seres queridos.