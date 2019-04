Monseñor Ozoria: Si el país no despierta camina hacia una dictadura

El obispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, declaró este lunes que si el país no despierta y cambia se encamina hacia una dictadura.

“Es muy lamentable, muy preocupante, a mí preocupa mucho también porque está el tema de que tenemos una estructura, unos poderes del Estado, que no se respetan porque esos poderes debieran ser independientes y no lo son, se ve claro que no hay una independencia en los poderes del Estado, y caemos en algo tan fuerte usted lo dijo Huchi (Lora), en una dictadura, sino cambiamos, sino despertamos, vamos hacia ahí”, declaró cuestionado sobre la amenaza de juicio a tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE) por una sentencia sobre el PRD.

Ozoria fue entrevistado en el programa El Día de Telesistema que conducen Huchi Lora y Amelia Dechamps.

Dijo que la acumulación de poder en las personas hace mucho daño. “Yo mismo cuando me nombraron arzobispo me han dicho del poder que tengo yo dizque, el poder, pero digo yo no, yo no tengo ningún poder vengo a servir, no se trata de poder humano, se trata del poder de servicio y cuando uno está en un puesto a uno se le van los humos a la cabeza como que se engrandece tanto, y eso hace mucho daño y hago el llamado a ver en el persona de Cristo que tenía todo poder y él se abajó hasta lo último, se hizo nada, siendo Dios”, subrayó.

Expuso que esa visión de Cristo es aplicable a los que ocupan cargos “y no creerme que porque estoy en un puesto hacer lo que yo quiera y aquí pasa eso, en cualquier puesto desde arriba hasta abajo, y están en un puesto y creen que pueden mancillar a otro, tratarlo mal”.