Accesorios para complementar el look playero

Si eres de los que te vas a tomar el sol en esta Semana Santa, recuerda que no debes dejar de lado los accesorios, ya que son un gran aliado para crear el mejor look playero. Por ejemplo, el sombrero. Hay una gran variedad desde el vaquero, el tradicional de paja o algo más sofisticado. El pareo no puede faltar y es muy práctico para llevar a la playa o la piscina, es una prenda fácil de transportar debido a que no ocupa mucho espacio en la maleta; es versátil y es ideal si te gusta cubrirte.

Pulseras, aretes, collares y cualquier otro accesorio que le dan a tu traje de baño un toque fashion, es excelente para complementar tu look, lo ideal es llevar collares largos, pulseras de madera que combinen o contrasten con el color de tu traje de baño. Por la playa es común ver desfilar todo tipo de gafas para el sol, por ello es indispensable que entre tus accesorios para playa los incluyas. Trata que sean eficaces y protejan tus ojos de los rayos ultravioleta, no sólo es cuestión de estilo sino también de salud.

Para que puedas transportar todo lo necesario para tomar el sol, desde el pareo, bloqueador, celular, cartera, etc; requieres un bolso XL donde te quepa todo.