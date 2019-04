Payasos llaman a no generalizar con el caso Kanqui

La Asociación de Payasos Dominicanos (Asopado) llamó este jueves a la población a no generalizar con relación a las acusaciones de abuso sexual a menores que enfrenta su colega Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanqui, conductor del programa infantil Kanquimanía, que se difundía por Teleuniverso, canal 29.

Durante una visita a Multimedios del Caribe, la directiva de la entidad, Pastelito, presidente; Sácalo, vicepresidente y su tesorero Tilín, aclararon que como payasos tienen prohibido involucrarse con los protagonistas de las fiestas, “los payasos no echan raíces en ningún lugar porque salimos de una fiesta a otra”.

“Primero, para hacer esto hay que querer a los niños y querer hacerlos reír en situaciones sanas, no podemos involucrarnos, no solo con los niño, tampoco con los adultos que rodean a los niños porque sería muy antiético”, explicaron.

En ese sentido, manifestaron que no se puede echar por el suelo tres mil año de labor, de profesionalidad, de un lindo oficio porque una persona supuestamente cometió un error.

Aseguraron que la asociación está regida por la ética y directrices que impiden que sucedan hechos que luego se puedan lamentar, porque además tienen prohibido socializar con las personas tras un evento.

Los payasos indicaron que pese a que Kanqui no forma parte de la entidad, no se adelantarán a emitir juicios de valor porque ellos no son jueces, ni dioses, por lo que esperarán a que la ley decida.