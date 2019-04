Productora de Kanquimanía: “Mis niños no mienten”

Instagram.- Martha Rodríguez, quien por 12 años produjo el programa infantil Kanquimanía, que conducía Kelvin Francisco Núñez Morel, con el personaje de Kanqui, a través de Teleuniverso, canal 29, aseguró que no duda de las declaraciones ofrecidas por unos los menores que presuntamente fueron abusados sexualmente por el payaso.

En un mensaje que colgó en Instagram bajo el titular: Mis niños no mienten”, Rodríguez advirtió que es la primera y última vez que se referiría al tema y que no hablaría de Kanqui, porque ese personaje es alegría y sagrado para ella, al cual le tiene respeto.

Sin embargo, subrayó que Kanqui es uno y que Kelvin es otro.

Te recomendamos:

Fiscalía detiene al payaso Kanqui a su regreso al país

“12 años de mi vida al frente de Kanquimania me dan el derecho a decirlo y a asegurarlo: mis niños no mienten antes de hacer público la primera y última vez que hablaré de esto, dejo claro que Kelvin sabe mi posición, porque tuve la oportunidad de decirle directamente que apoyo a mis niños”, escribió la dama.

Indicó que todos esos niños que presuntamente fueron abusados pasaron por sus manos, que los vio crecer e irse sin ni siquiera sospechar que con ellos se llevaban la pena de un abuso.

“Lo siento y lo lamento. Quien me conoce sabe lo que esto significa para mí, lo difícil que se hace saber que alguien con reí tanto y al lado de quien viví los mejores momentos de mi vida profesional, esté donde está, pero el que me conoce también sabe que mis niños eran sagrados para mí”, subrayó.

Resaltó que los menores eran cuidados por ella, que los guió y formó y que hasta el último momento estuvo con ellos, “no existe uno solo que me pueda señalar”.

“Demostré con hechos que soy capaz de todo por ellos. Lo hice hasta mi último día de programa y lo sigo haciendo todavía hoy. No. Mis niños no mienten”, insistió.

Aseguró que los presuntos afectados no buscan dinero, ni fama, ni sonido, sino que ningún otro niño pase lo que ellos pasaron.

Aseveró que esos casos salieron a la luz ahora porque este era el momento.

“Mis niños no mienten, los conozco, lo sé, me consta y estoy con ellos. Mis niños no mienten…”, insistió al concluir su escrito publicado próximo a las 10:00 de la noche del lunes.

CDN, canal 37, presentó anoche un programa especial donde al menos cinco menores denunciaron haber sido abusados sexualmente por Núñez Morel, quien fue apresado al regresar de Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Cibao. Se espera que hoy se le conozca medida de coerción.