Policía investiga desaparición de dos turistas

La Policía Nacional realiza investigaciones para dar con el paradero de una pareja de estadounidenses reportada como desaparecida en la provincia de Samaná.



El portavoz de la Policía, coronel Frank Félix Durán, informó que los familiares de Orlando Moore, de 43 años, y Portia Ravenelle, de 32, denunciaron que perdieron el contacto con ellos el 27 de marzo pasado, cuando regresarían a Nueva Jersey (EE.UU.), tras su viaje de cuatro días al país.

“El hecho de que nos hayamos enterado cuatro días después de que ellos hayan sido reportados como desaparecidos no nos ayuda, pero de todos modos estamos atentos a todos los procedimientos a fin de determinar la desaparición de esos nacionales norteamericanos”, dijo Durán. Las autoridades confirmaron que fueron contactados por familiares de los desaparecidos, cuya más reciente fotografía en sus redes sociales los muestra en algún lugar de Samaná montados a caballo junto a otras dos personas no identificadas. El 27 de marzo Moore y Ravenelle habían alquilado un automóvil para trasladarse al aeropuerto internacional Presidente Juan Bosch de Samaná, pero los reportes de vuelo de ese día, según las autoridades, determinan que no abordaron el avión.