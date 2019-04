Esta tarde solicitarán medidas de coerción contra el payaso Kanqui

El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, informó que en la tarde de este martes el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción contra Kelvin Francisco Núñez Morel, el payaso Kanqui, acusado de supuestamente haber abusado sexualmente de varios menores de edad.

Núñez dijo entre las 4:00 y 5:00 de la tarde sería cuando se realice la solicitud.

Núñez Morel se encuentra detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Santiago. El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra el imputado y que el caso sea declarado complejo.

De acuerdo al fiscal de Santiago tienen evidencias, videos de conversaciones internas y las declaraciones las supuestas víctimas de abuso sexual, para sustentar el expediente.

Hasta el momento, solo son tres los alegados afectados.

En tanto que Amauri Morel, primo del imputado, aseguró que la acusación es una trama para hacer daño a la carrera de su familiar.

El popular payaso llegó anoche al país en el vuelo 37 de Jet Blue, procedente de New York al Aeropuerto Internacional del Cibao.

Ya en la fiscalía, Núñez Morel declaró que salió del país a cumplir unos compromisos de trabajo, y que su vuelo estaba pautado para regresar el jueves, pero dada la situación él mismo fue al aeropuerto y cambió su vuelo. “Nadie me ha maltratado, quiero que mi familia lo sepa, y que la gente que me ha seguido, tengo 37 años de edad, y desde los 12 estoy trabajando, formando mi personaje, y quiero que sepan que no he atentado contra mi vida, ni nadie me ha maltratado, ni muchas cosas de las que se ha dicho, pero ya en su momento hablaremos”, expresó quien le da vida al popular personaje Kanqui.