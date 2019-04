Juez rechaza a Chu citar funcionarios en caso Odebrecht

El juez Francisco Ortega Polanco rechazó ayer a la defensa del exsenador Jesús Vásquez (Chu) la solicitud de que sean interrogados en la audiencia preliminar el procurador general de la República y el director de Impuestos Internos.



En el primer día en el que los abogados del expresidente de la cámara alta ejercen la defensa técnica pidieron al juez que el magistrado Jean Alain Rodríguez y Magín Díaz sean testigos durante esta fase, con el objetivo de establecer la sustanciación de la acusación.

Además de corroborar las declaraciones juradas de Vásquez desde 2004 al 2006 que solamente se presentaban en físico ante la DGII y de 2007 al 2017 que se hacen de manera digital, ya que el Ministerio Público lo acusa de enriquecimiento ilícito producto de los supuestos sobornos.

El procurador de Corte, Wilson Camacho, en representación del Ministerio Público pidió al juez que se rechace la solicitud, ya que alegó que en la audiencia preliminar solo se enumeran las pruebas.

Tendencia convertir lo preliminar en juicio de fondo

En su decisión, Ortega Polanco rechazó la solicitud, indicó que la audiencia preliminar no es un juicio de fondo y que en esta no se juzga la culpabilidad o inocencia de los encartados y que la producción de pruebas no pueden ser “antojadizas”.

“Que lo esencial alude a lo más puro de una cosa, de manera que la razones eficientes de que las partes tengan que indicarle al juez aquellas pruebas ofertadas en su escrito en apoyo a su teoría del caso que consideren esenciales es la necesidad de preservar los principios y reglas generales juicio como lo es el contradictorio de cuanto se infiere por interpretación lógica que dicha producción probatoria no puede ser antojadiza sino que está supeditada al test de esencialidad”, indicó el juez en la sentencia.

Los abogados de Vásquez interpusieron un recurso de oposición alegando que no constituyen un choque un testimonio ni una prueba, para simplemente “establecer sustanciación o no, que es precisamente lo que se busca en esta etapa del procedimiento”.

“No existe ninguna disposición legal que le permita al juez controlar la libertad probatoria de un imputado ni de prejuzgar antes de recibirla, discriminar una sobre otra antes de recibirla”, sostuvo Jorge Luis Polanco.

Sin embargo, el magistrado Ortega Polanco lo rechazó indicando que es improcedente en esta etapa del proceso y que el tema del interrogatorio ya es una cosa juzgada.

Jean Alain Rodríguez, dispuesto a ser testisgo

La Procuraduría General de la República informó ayer que en caso de que el juez Ortega Polanco decidiera citar como testigo al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, éste “está en la mejor disposición de asistir”. Indicó que Rodríguez reitera que “le encantaría exponer lo necesario sobre los graves actos de corrupción que le imputa a Vásquez, resaltando que necesitaría de mucho tiempo para exponer, ya que son muchas las pruebas”.