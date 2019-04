Dice oferta de Navarro a electorado evangélico es pura demagogia

El reverendo Domingo Paulino Moya, presidente de la Mesa de la Opinión Cívica y Política Cristiana, aseguró que el pasado ministro de educación y precandidato presidencial del partido de la Liberación Dominica PLD, Andrés Navarro, no puede salir a ofrecer al electorado evangélico, lo que no pudo hacer mientras estaba al frente alto cartera educativa.

El vocero cívico y político cristiano, dijo que navarro presto oído sordo al pedido pastoral que reclamaba que pusiera en cumplimiento la lectura de la biblia en las escuelas públicas del país, tal como lo establece la Ley 44-00 acción negativa contra un mandato legal y divino que le quitó confianza para hacerle oferta al electorado cristiano y pastoral de la provincia de Mao con el que estuvo reunido recientemente.

Paulino Moya, quien además es presidente del Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna Inc, cree que el cuerpo pastoral de esa demarcación cibaeña, debe manejarse con sumo cuidado político, sin prisa y no prestar el crédito social y religioso de la iglesia del señor Jesucristo a políticos que no le han dado un trato digno a los valores cristianos, mientras han están en el poder y que solo acuden a tocar sus puertas cuando requieren de su voto.

Enfatizó que el precandidato del PLD, olvidó que el electorado evangélico cuenta con voces política, que por la seriedad con que han manejado su postura en temas de alto interés colectivo gozan de confianza para orientar a un electorado creciente que será determinante en los comicios del próximo año.

Considera que lo saludable es que el pastorado de Mao Valverde y del país, entienda que el pasado ministro de educación es simple mente un precandidato con escasas posibilidades de ganar la candidatura presidencial del PLD, por lo que prestarle el pódium cristiano es una acción poco sabia e inoportuna y apresurada que no genera ningún beneficio favorable a la agenda en valores cristianos, que en momento oportuno será planteada por los organismos con experiencia política y.

Dijo que el precandidato presidencial peledeista, debió atender el pedido cristiano de lectura de la sagradas escrituras en los planteles públicos, asunto que llena de hacías al pastorado cristiano evangélico y la toda la comunidad religiosa de la República Dominicana, negativa que lo descalifica para conseguir el voto de un electorado fe que actúa en líneas con los valores de la eternidad cristiana.