Kanqui fue apresado y trasladado al palacio de justicia de Santiago

SANTIAGO.- Kelvin Francisco Núñez Morel, conocido como el payaso Kanqui, quien habría abusado sexualmente de varios menores de edad en esta provincia, fue arrestado la noche de este lunes tras arribar a la República Dominicana a través del Aeropuerto Internacional del Cibao, en un vuelo procedente de los Estados Unidos de América.

Fiscales del distrito judicial de esta provincia junto a miembros de la Policía Nacional ejecutaron el arresto de Núñez Morel mediante orden judicial y que de inmediato lo trasladaron al Palacio de Justicia de Santiago, donde en las próximas horas le conocerán medidas de coerción.

Kanqui dijo tras ser entrevistado a su llegada al Palacio de Justicia de Santiago por el comunicador Nelsón Javier “El Cocodrilo”, que vino al país de forma voluntaria.

“Quiero que mi familia este tranquilla nadie me ha maltratado. Yo quiero que sepan, porque hay gente que cree en mí, yo no he atentado con mi vida y quiero que mi familia lo sepa, tengo 37 años de edad y desde los 12 he estado formando mi personaje”, dijo Kanqui al ser entrevistado por Nelson Javier “El Cocodrilo” en la puerta de la fiscalía.

Cuestionado sobre si su personaje luego de esta acusación desaparecerá, expreso que “mientras yo respire Kanquí va a estar vivo”.

El Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le sea impuesta la medida de coerción consistente en prisión preventiva, al tiempo que dijo cuenta con varias evidencias que lo vinculan a los graves delitos que habría cometido contra los menores de edad.

Núñez Morel, arribó a la citada terminal aérea localizada en Santiago, en un vuelo de la línea área JetBlue procedente de Nueva York, Estados Unidos de América, siendo inmediatamente apresado para ser traducido a la justicia en esta provincia de la zona norte del país.

Sobre este caso, el Ministerio Público detalló que la Procuraduría Fiscal de Santiago realiza una exhaustiva y objetiva investigación sobre los delitos sexuales que habría cometido el imputado contra los menores de edad.