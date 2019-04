CENAPEC conmemora 47 aniversario de su fundación

Centros APEC de Educación a Distancia (CENAPEC), celebra su 47 Aniversario y como parte de las actividades de conmemoración, realizó una misa, en la sede principal de la oficina de Santo Domingo.

Para esta ocasión, ofició la misa el Padre Rafael Olivo Jiménez, la liturgia fue acompañada por el coro Ministerio Madre del Salvador, ambos pertenecientes a la Parroquia de este mismo nombre.

La eucaristía fue presidida por los señores Jaime Fernández, Presidente de CENAPEC y Antonio Musa Biaggi, Director Ejecutivo de la Institución, así como por un importante grupo de destacadas personalidadesinvitadas: miembros de las Juntas de Directores de las instituciones afiliadas de la familia APEC, del Grupo APEC, Universidad APEC, entre otros distinguidos invitados: Margarita Hansen de Didáctica, Yngrid Petiton, del Banco BHDLEON, asistieron también otras personalidades del sector empresarial que apoyan los programas de estudio de la institución y personal directivo y ejecutivo de la prestigiosa institución educativa.

Acompañaron también esta celebración, simbólicamente, una representación de los Consejos de Cursos de CENAPEC – Santo Domingo, Promoción 2019-2020 de bachilleres, que este año, en el mes de septiembre, estarán recibiendo sus investiduras de bachilleres, así como una representación de tutores y coordinadores.

Al concluir la misa, el Sr. Jaime Fernández, Presidente de la Junta de Directores de CENAPEC, se dirigió a los presentes para agradecer la presencia de todos y expuso los logros obtenidos en el período académico que ya casi culmina, en el cuál se alcanzó una matrícula superior a los 14,500 estudiantes, que estudian las diferentes modalidades, tanto en el esquema semipresencial, asistiendo a clases una vez por semana, como en esquemas online de aprendizaje, como es el bachillerato online.

En sus palabras se refirió a la presencia a nivel nacional, pues CENAPEC se encuentra ubicada en 32 ciudades de la República Dominicana y de igual forma, otros muchos estudiantes realizan sus estudios en entorno virtual de aprendizaje, inclusive fuera del país en el esquema de bachillerato virtual y preparándose en 25 diferentes cursos técnicos especializados online, en las áreas de formación en hostelería, formación técnica y formación en diseño.

Explicó que se han venido impulsado diferentes alianzas estratégicas con Fundaciones y empresas privadas: entre las que se encuentran la Fundación Farach, el apoyo de la empresa TOTAL, para el patrocinio de becas completas para el “Programa No abandones tu sueño” y de igual forma aquellos relacionados con acciones directas, como son los programas in house empresariales, relaciones de trabajo y colaboración interinstitucionales entre diferentes empresas del sector privado y otros diferentes programas de acción social y comunitaria: Programa dirigido a niñas y jóvenes adolescentes embarazadas, programas de colaboración con diferentes fundaciones y entidades: con el Patronato Benéfico de la Romana: programa de educación básica y bachillerato dirigido a sordo mudos, Acciones de Apoyo Comunitario para Mujeres Emprendedoras de Mao, Valverde, con el apoyo y coordinación del PNUD y la Fundación Popular, Fundación Pediátrica a través del trabajo que realizamos en su Centro Restaurando un Mañana Mejor (también para niñas y adolescentes embarazadas o con bebés), y otros diferentes programas coordinados para personas con impedimentos físicos y/o motores, no videntes y débiles visuales.

De igual forma, se abrieron los centros en Pedernales y tres nuevos sub centros en Baní, en alianza con colegios de esta ciudad. De igual forma, agregamos a nuestro centro en Monte Plata, el sub centro ubicado en el Politécnico de la Luisa Blanca, donde existía una alta demanda de la población de la zona, con necesidad de acceder a una oferta académica flexible.

De manera particular y muy especializada, señaló Fernández, hemos continuado trabajando en la implementación de programas en las propias instalaciones de las Academias de la MLB con sede en la República Dominicana y hemos tenido diversos acercamientos con ligas de béisbol para que puedan enviar a sus jóvenes prospectos a estudiar en nuestros centros, que se encuentran ubicados en toda la geografía nacional. Para este periodo hemos firmado acuerdos con 22 equipos de la MLB y en estos años hemos graduado más 600 bachilleres de diferentes academias de la MLB.

Por último, se refirió a los grandes retos y expectativas que CENAPEC tiene para el ciclo académico 2019-2020, en el que darán inicio con la apertura de inscripciones tan solo en unos días, a finales de este mes de abril, y que sigue siendo una prioridad continuar acercando la oferta docente a la demanda de nuestra población cada día más joven con el lanzamiento de nuevas propuestas y programas de estudio.

El apoyo con becas a comunidades sociales vulnerables, estudiantes de escasos recursos y personas en riesgo social, que ha sido una de nuestros principales compromisos, dijo el Sr. Jaime Fernández, continuará siendo objetivo primordial. Asimismo, se proyecta la apertura de CENAPEC en otras dos regiones del país: Montecristi y Terrenas, para continuar ampliando la presencia a nivel nacional.

De igual forma se continuará trabajando en alianza con sector empresarial, fundaciones y otras instituciones del sector privado y público de nuestro país, para la capacitación de sus empleados y colaboradores, de manera que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, forma parte, entre otros Objetivos de Desarrollo Sostenible, del compromiso social corporativo de CENAPEC.

Entre otros programas, se prevé estrechar las relaciones de colaboración para facilitar la inclusión a nuestros programas a los deportistas, con especial énfasis a las ligas de béisbol que se encuentran en todas las regiones del país, de manera que todos los jóvenes puedan disponer de una opción de estudios que facilite sus entrenamientos y contribuir así a evitar la deserción escolar.

CENAPEC, institución pionera en la educación a distancia, de la enseñanza básica y media en República Dominicana, cuenta con más de cuatro décadas de experiencia y prestigio a nivel nacional, que la sitúa como la cuarta institución académica del país: actualmente constituye un 5% de la matrícula a nivel nacional, con más de 14,500 estudiantes, 32 centros y 45 recintos en toda la geografía nacional.