Margarita: el PLD debe llevar a quien garantice el triunfo en primera vuelta

Azua.- La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, insistió este domingo en que en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se deben poner de acuerdo para llevar a una persona que garantice la victoria de esa organización política en primera vuelta en la elecciones del próximo año, por lo que propuso que se tome en cuenta su trabajo y motivación en beneficio de los más necesitados.

“Yo creo que va a ser un gran desperdicio volver a ser solo primera dama; así que yo espero que se pongan de acuerdo… si no que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente pueda ganar en primera vuelta, pues al menos que se tome en cuanto a mi trabajo y el deseo del pueblo dominicano.

Empero, la vicemandataria fue enfática al señalar que no está aspirando a “nada” ni se siente predestinada.

La también miembro del Comité Político del Partido del PLD reaccionó así cuando un grupo de profesionales de Azua auguró que ella volvería a ser primera dama a partir del 2020, durante un encuentro para escuchar las necesidades de la provincia y conocer las opiniones de los liderazgos comunitarios.

“Ya yo pasé de ser primera dama. El expresidente Leonel Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios, del pueblo y del partido, llegará como presidente, yo llegaré a su lado, tendré́ el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio volver a ser solo primera dama”, afirmó luego de pedir despolitizar el encuentro convocado realizado para discutir las necesidades provinciales.

Indicó que le agrada el trabajo que realiza y que este se pueda aprovechar en favor de los más necesitados y de todos los dominicanos.

“Yo siempre he dicho que el cargo no hace la persona, la persona es quien hace el cargo, por eso los liderazgos se construyen en base a hechos, en base a logros, en base a lo que se puede ver tangiblemente; el liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo china, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo venda”, indicó.