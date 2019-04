Coordinadora de ADESA asegura el ministro de Salud es “sordo”

La coordinadora general de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), Alba Reyes, afirmó este domingo que el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, es “sordo”.

Reyes indicó que en varias ocasiones han tratado de reunirse con Sánchez Cárdenas para hacerle propuestas para mejorar el sistema de salud, pero dijo que al funcionario “no le interesa hablar con la gente del pueblo”.

“Tenemos un ministro de Salud sordo, que no le interesa hablar con la gente del pueblo, que no le interesa escuchar a la gente y lo que estamos proponiendo, no hemos podido reunir con ese señor pese a que lo hemos tratado en diferentes momentos de nuestro interés de reunirnos con él como ministro para plantearle lo que ADESA está proponiendo, y hasta el momento no ha sido posible”, expresó.

Reyes dio estas declaraciones en un acto realizado por Adesa y 56 organizaciones sociales afiliadas a la entidad, donde propusieron a los partidos políticos y sus candidatos para las próximas elecciones firmar un pacto por la salud con el objetivo de que sea reformado de manera estructural el sistema.

Al conmemorarse hoy el Día Mundial de la Salud, las organizaciones sociales consideran que las metas prioritarias del país deben superar las crisis del sistema sanitario y presentaron un manifiesto con una propuesta de seis puntos en los cuales se sugieren el compromiso de por el derecho la salud de cara a las elecciones del 2020.

Reyes afirmó que han reiterado en varias ocasiones la crisis existente en el área de la salud, que dijo, se da por la mala y baja inversión de solo un 2 por ciento del producto interno bruto (PIB), así como también el clientelismo político, la deficiente gerencia y a la cantidad de instituciones “que no hacen nada”.

“Es una fecha propicia para que nos encontráramos nueza vez para reiterar al Estado y al Gobierno dominicano al necesidad, la urgencia, de tomar las medidas necesarias para superar la crisis del sistema de salud”, expresó.

Asimismo, Ana Vásquez, quien leyó el documento, explicó que dentro de las consideraciones para proponer el pacto por la salud, se encuentran que la salud es un derecho fundamental por lo que el Estado debe velar por la misma, la negación a la salud a la mayoría de la población del país, la alta tasa de mortalidad materna y neonatal, el incremento de las enfermedades catastróficas no transmisibles de alto coso y la privatización de los servicios de salud.

Entre los puntos a lo fue llaman los partidos políticos a comprometerse están una reforma estructural del sistema basada en un enfoque de derecho, una mayor inversión estatal y mejor calidad del gasto en salud, logar un cobertura universal, oportuna y de calidad de los seguros familiares de salud.

También firmaron la propuesta el Centro Juan Montalvo, donde se realizó la actividad, el Instituto de la Salud, la Asociación Nacional de Enfermería, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica (Cepae), entre otras organizaciones.