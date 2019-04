Casos de dengue seguirán propagándose conforme se incrementen las lluvias

Salud._ El presidente del Colegio Médico Dominicano -CMD-, Wilson Roa, advirtió que conforme se sigan produciendo lluvias en distintos puntos del país, los casos de dengue y otras enfermedades continuarán aumentando.

“Dijo que se trata de un problema de atención primaria, para que a la población vulnerable se le den las herramientas de información y se le den las herramientas de prevención“, precisó al ser entrevistado en el programa semanal “D’ Agenda”.

Lamento que unos cinco mil millones de pesos destinado al capitulo de promoción y la educación también es manejado por las intermediarias.

“Entonces, cuando tu tiene el derecho público de la salud en manos de negocios cuyo único objetivo es el lucro, entonces el dolor no cuenta para ser socorrido, y eso es lo que está pasando.

Insistió en que solamente es cuestión de esperar que caigan dos o tres lluvias de cierta consideración para registrar el avance de la enfermedad.

“Todavía no se han iniciado los llovederos, va a a llover mucho, y entonces con las lluvias van aumentar los vectores de enfermedades infectocontagiosas, el dengue, la leptospira, el paludismo, que tienen en común que la gran mayoría de las personas afectadas son los más vulnerables“, sentenció el dirigente gremial.

Roa Familia dijo que ahí es precisamente donde entra la atención primaria, donde el Estado junto con todos los actores pueda intervenir todas las zonas de vulnerabilidad, donde la educación y la promoción sean elementos fundamentales.

Recordó que la estrategia de atención primaria tiene como fundamento la prevención, por lo tanto si allí se afecta la gran mayoría de la población, pues evidentemente que el Estado debe prestarle atención a eso si quiere cambiar los indicadores de salud.

“Eso de que hemos mejorado, eso es teoría, porque en la práctica tu no puede controlar los llovederos cuando vengan, y cuando llegan los llovederos los vectores del dengue aumentan, tu no puede decidir a quién pica y a quién no pica“, razonó.

Sin embargo dijo que los más afectados de dengue son las personas que viven en barrios marginales que es donde hay mayor grado de vulnerabilidad, porque hay problemas de almacenamiento de agua, acumulación de basuras, desagüe y falta de educación.