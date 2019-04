Navarro valora apertura del padrón del PLD

Mao. El precandidato presidencial del PLD, Andrés Navarro, indicó que el actual contexto electoral se caracteriza por dos grande hitos que son la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral.



Dijo que esto que unido a la decisión que por fin tomó el PLD de abrir las puertas a los jóvenes de la República Dominicana y el sistema de elección de primarias abiertas, crean la posibilidad del cambio para que una nueva generación de políticos pueda ascender en la dirección de esa organización y de la nación.

Calificó como una gran decisión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) abrir su padrón para que todo ciudadano que quiera pertenecer al partido lo pueda hacer. “Teníamos 7 años que no permitíamos a nuevos ciudadanos ser parte del PLD. Y al no permitir eso, no tenemos en el padrón a ninguna persona con 24 años o menos. En el padrón de nuestro partido usted no encontrará a nadie que tenga 24 años o menos. Y quiénes son los que tienes de 17 a 24 años, son precisamente los jóvenes de nuestro país”, expuso. Recordó que hace unos días, el partido por fin tomó la decisión de abrir las puertas a los jóvenes de la República Dominicana, lo que unido al sistema de las primarias abiertas, “abre la posibilidad del cambio para que una nueva generación de políticos pueda ascender en la dirección del partido, pero también de la nación”.

Precisó que el PLD también tomó la decisión trascendental de que las elecciones internas para seleccionar el candidato serán abiertas, “lo que quiere decir que todos los ciudadanos, no importa si es miembro o no del PLD, podrá ir a votar para seleccionar al candidato del partido, la primera vez en la historia de la República Dominicana que algo así se hace. ¿Eso qué va a permitir? que no sea una decisión interna del PLD, la selección de su candidato, sino que sea una decisión compartida con la sociedad y eso abre una gran oportunidad par la sociedad, precisamente para la ciudadanía que no le interesa ser parte de un partido, pero sí quiere influir en el perfil de los candidatos que lleve en este caso el PLD”.