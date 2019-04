Diputado del PRM niega que le hayan ofrecido dinero para reforma constitucional

SANTO DOMINGO.- El diputado del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), José (Bertico) Santana, afirmó que nunca ha escuchado “hasta el día de hoy” que se la haya propuesto a compañeros de su organización recursos económicos para una reforma constitucional que permita la habilitación a un nuevo período del presidente Danilo Medina.

“No, no, no lo he escuchado ni a los compañeros de nosotros ni a ninguno”, dijo J Santana, diputado por la circunscripción II de Santo Domingo Este.

Entrevistado en el programa “Cerrando la Semana” por el periodista Leonardo Ortiz el legislador opositor señaló que “a ninguno, uno habla, nos sentamos a almorzar y a hablar a dialogar y discutir diferentes temas y hasta el día de hoy no he escuchado que alguno se la haya propuesto algo semejante”.

Preguntado por el productor Ortiz de que si favorece colocarse en paredón como plantean diputados de la corriente de Leonel Fernández para que los fusilen en caso de aprobarse la modificación constitucional señaló que “no, no me inscribo en eso”.

"El fusilamiento de cualquier legislador que haga eso se va llamar el voto de la gente el día que se postule de nuevo", afirmó

Santana fue el diputado más votado de su Circunscripción en Santo Domingo Este.