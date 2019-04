Rondón concluye su defensa material

“Yo le quiero decir una cosa magistrado, si el Ministerio Público hubiese interrogado a Marcos Cruz, en este país o en Brasil, yo quisiera saber qué iban a ser ellos con esa verdad que Marcos le iba a decir”. Así concluyó ayer Ángel Rondón su defensa material en la audiencia preliminar del caso Odebrecht.



Rondón, acusado de sobornar a funcionarios y legisladores para la adjudicación de obras en el país para la constructora Odebrecht, también de lavados de activos, asociación de malhechos y enriquecimiento ilícito, hizo referencia a una película donde un fiscal está interrogando a un general, y le dice que quiere saber la verdad, a lo que el general lo tutea y le indica que no puede con la verdad, ya que no sabría qué hacer con esa verdad si la dice.

Indicó que duda de que el expediente en su contra fuera realizado por los miembros del Ministerio Público que llevan el caso.

“Después de que yo he visto a los honorables miembros del Ministerio Público exponer, y falta Milcíades, y debo decir que en principio yo no quería saludarlos… y yo sé posiblemente la capacidad que tiene ellos, ahora magistrado yo dudo que este expediente lo hayan hecho, yo dudo magistrado, porque entender este expediente magistrado, yo no sé si ellos o los abogados lo entiende, pero lo que soy yo, no lo entiendo para nada, pero yo creo que ellos no trabajaron en eso”, expresó al juez Francisco Ortega Polanco.

Asimismo, Rondón aseguró que las delaciones del exgerente de Odebrecht, Marco Vasconcelos Cruz, fueron realizadas en el país más de seis veces y que no es cierto que el Ministerio Público de Brasil haya dicho que recibió dinero para sobornos.

“Magistrado, el Ministerio Público de Brasil no ha dicho nada nunca, magistrado, la delación de Marcos Cruz se hizo en este país, y la hicieron más de seis veces, más de seis veces, pero el terror de esos brasileños fue tanto, porque yo sabía que Marcos estaba haciendo un acuerdo, yo sabía, porque Marcos y yo teníamos excelentes relaciones”, sostuvo el imputado.

Durante una hora y 25 minutos, luego de que sus abogados terminaran su defensa técnica, que realizaron durante cinco días, el empresario Rondón expuso todo lo referente a su vida empresarial, desde que inició y su relación con Odebrecht, de la que en la actualidad es su representante comercial.

Afirmó que desde muy joven inició a trabajar y en el 1970 comienza a laboral en un empleo formal. Habló sobre su vida como ganadero y como presidente de varias empresas y también de las compañías internacionales de las que ha sido su represente comercial.

Rondón añadió que en el 2000 fue recomendando por el embajador brasileño en el país para trabajar con Odebrecht, ya que el diplomático tenía conocimiento de su trayectoria empresarial.

Dice Odebrecht no sobornaba

Afirmó que contrario a lo que dice el Ministerio Público en su acusación, “no es cierto que Odebrecht sobornaba y que llegó a ganar 6 mil 400 millones de dólares por el buen desempeño y trabajo que realizaban cuando construían alguna obra del Estado.

“Odebrecht ganó 6 mil 400 millones de dólares, no era porque sobornaba no es verdad… era porque tenía un país que lo apoyaba”, manifestó.

¿Estado lavaba dinero con empresa?

También, recalcó que Triple A Dominicana, una de las empresas que de las cuales se acusa de pertenecer a un entramado delictivo para lavar dinero, tiene como único cliente al Estado dominicano y que la misma ha pagado más de 500 millones de pesos en impuestos. Cuestionó qué cómo sería posible que una compañía que pague impuestos pueda lavar dinero. “Solo tiene un cliente magistrado, es el Estado dominicano a través de la CAASD, entonces tendrá que determinar, bueno tal vez si el estado está lavando por este Triple A, por este Rondón, pero tendrá su oportunidad para esto magistrado”, indicó.

No ha lugar y devolución de garantía económica

Los abogados de Rondón concluyeron ayer con su defensa pidiendo al juez que se dicte un auto de no ha lugar a favor de su cliente y que se declare nula la acusación por carencia absoluta de pruebas. Al leer las conclusiones, la jurista Emery Rodríguez, quien es la única mujer abogado en todas las defensas de los imputados, además solicitó el cese de la medida de coerción que pesan contra Rondón y que le sea devuelva la garantía económica. Previo a que Rondón hablara, Rodríguez hizo un resumen de la defensa y dijo que Rondón era subcontratista, que a estos no se le adjudican los proyectos y cuestionó que si alegadamente los subcontratos son ilegales entonces “todos los subcontratistas deben ser sometidos”.