Navarro dice que apertura del padrón del PLD representa oportunidad para nueva generación de políticos

VALVERDE.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, indicó que el actual contexto electoral está caracterizado por dos grande hitos que son la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral, lo que unido a la decisiónque por fin tomó el PLD de abrir las puertas a los jóvenes de la República Dominicana y el sistema de elección de primarias abiertas, crean la posibilidad del cambio para que una nueva generación de políticos pueda ascender en la dirección de esa organización y de la nación.

Calificó como una gran decisión del PLD abrir su padrón para que todo ciudadano que quiera pertenecer al partido lo pueda hacer. “Teníamos 7 años que no permitíamos a nuevos ciudadanos ser parte del PLD. Y al no permitir eso, no tenemos en el padrón a ninguna persona con 24 años o menos. En el padrón de nuestro partido usted no encontrará a nadie que tenga 24 años o menos. Y quiénes son los que tienes de 17 a 24 años, son precisamente los jóvenes de nuestro país”, expuso.

Recordó que hace unos días, el partido por fin tomó la decisión de abrir las puertas a los jóvenes de la República Dominicana, lo que unido al sistema de las primarias abiertas, “abre la posibilidad del cambio para que una nueva generación de políticos pueda ascender en la dirección del partido, pero también de la nación”.

Precisó que el PLD también tomó la decisión trascendental de que las elecciones internas para seleccionar el candidato serán abiertas, “lo que quiere decir que todos los ciudadanos, no importa si es miembro o no del PLD, podrá ir a votar para seleccionar al candidato del partido, la primera vez en la historia de la República Dominicana que algo así se hace. ¿Eso qué va a permitir? que no sea una decisión interna del PLD, la selección de su candidato, sino que sea una decisión compartida con la sociedad y eso abre una gran oportunidad par la sociedad, precisamente para la ciudadanía que no le interesa ser parte de un partido, pero sí quiere influir en el perfil de los candidatos que lleve en este caso el PLD”.

“El hito positivo es que logramos aprobar una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos y ese marco legal puede generar procesos más respetados en la materia, el reto es que todas la organizaciones respondan al marco de la norma”, sostuvo.

Navarro indicó que estas decisiones constituyen, en parte, una respuesta a la crisis de confianza que hay de la ciudadanía hacia la política, los políticos y los partidos políticos “porque en la medida en que puede surgir un cambio en la organización más grande y precisamente la que ostenta el poder en la República Dominicana, en esa medida se puede renovar la confianza, actuando de manera diferente, generando de la política una conducta distinta, una perspectiva del quehacer de la política puede ser para servir, y no simple y llanamente para servirse”.

“De esa manera, pues en este contexto actual, estamos entrando a nuevas posibilidades el ejercicio de la política y se necesita una nueva generación de políticos que desde el gobierno pueda impulsar con mayor velocidad la Estrategia Nacional de Desarrollo, una de las claves para desarrollar la República Dominicana”.

Navarro se expresó en esos términos al dictar la conferencia: “La provincia Valverde en el contexto de una Estrategia Nacional de Desarrollo”, en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), en el auditorium Juan de Jesús Reyes, recinto Mao, ante cientos de estudiantes y académicos de esta casa de estudios.

Exhortó a los jóvenes a asegurarse de que las candidaturas vayan acompañadas de proyectos de Nación, que no sean simple y llanamente vender una candidatura o una nueva cara, sino que tengan sea una propuesta concreta.

“Yo tomé la decisión de dar el paso, de arriesgarme, de exponerme, de ser evaluado y considerado, como expresión de una nueva generación de políticos y políticas que pretendemos hacer de la política una labor de propósito. Pero cómo usted hace de la política una labor de propósito, construyendo proyectos de Nación y la base fundamental de un proyecto de Nación debe ser la Estrategia Nacional de Desarrollo”, expuso.

Indicó que por esa razón, desde hace meses está recorriendo el país, debatiendo y realizando consultas con distintos sectores de la sociedad, para que ese proyecto de Nación surja de las entrañas mismas del pueblo.

Dijo está convencido que la principal función que debe tener un político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad. Expuso que este proyecto de Nación está fundamentado en seis pilares fundamentales: Institucionalidad del Cambio, Participación Social, Justicia Social, Desarrollo Económico Innovador, Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Integral del Territorio.