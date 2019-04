Admels Gatón

(Décima cibaeña)

La Iglesia empezó a barrei

Con ecoba e tirigüillo

Curitaj y monaguillo

Que irán rumbo ai cuaitei

“Eso e obra e Lucifei”

Dijo allá ei pobre Gatón

“Caza de gato y ratón

A los children ni los toco

No my friend, yo no toy loco

I love very much Verón”.

En New Jersey tuvo lío

Ei ya mencionado cura

Llegó a Punta Cana en burra

Depué de cruzai ei río

Pue se moría de frío

Sin nada pa’ acurrucaise

Vino pa’ acomodaise

Dique a enseñai inglé

El Colegio del Caribe fue

Donde acabó de enlodaise.