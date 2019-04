María Emilia: me apena donde estamos parados como artistas clásicos

Teatro.- La carrera de la integrante del Ballet Nacional, María Emilia García, quien desde niña se ha dedicado por completo al baile, se encuentra en “un punto bastante especial” porque puede conjugar su más grande pasión (el baile) con otras ramas del arte como la actuación, la coreografía y la producción de musicales.

Si el 2018 fue “un buen año” para la artista, porque tuvo la oportunidad de ser bailarina solista y corógrafa del Ballet Nacional, representar al país en varios festivales internacionales, y coreografiar el musical “La Cenicienta”, del maestro Amaury Sánchez, entre otros tópicos, este año pinta ser mejor porque además la sorprendió con su primera nominación a Premios Soberano como bailarín clásico y/o contemporáneo y Coreógrafo, además se encargó de organizar la parte de danza en la pasada entrega de Santo Domingo Pop. Pero además se ha embarco en varios proyectos cinematográficos que verán la luz en lo que resta del 2019.

“Recibí las nominaciones a Premios Soberano con mucha emoción porque aunque no trabajo para ser reconocida, el hecho de que otros empiecen a valorar tu trabajo, significa que lo estoy haciendo bien. Fue una sorpresa muy linda, muy grata”, expresó María Emilia durante una conversación con elCaribe.

Todos estos años en el arte han sido difíciles para la bailarina debido a que su trabajo solo llega a un público muy segmentado de la sociedad por ser considerada como una rama en la que el pueblo no puede participar.

“Me da mucha pena donde estamos parados como artistas clásicos, me da mucha pena ver como se denigran las artes escénicas porque como el pueblo entiende que no tiene acceso a esas artes (que es una mentira). A mí me interesa que la danza pueda llegar al pueblo y que el pueblo pueda tocar eso porque al final lo que hacen los artistas es el pueblo”, expresó.

Para poder lograr que la clase pobre del país pueda disfrutar de este tipo de arte, la joven oriunda de Santiago, junto al también bailarín Alexander Duval, pretende organizar eventos populares donde la clase pobre pueda disfrutar de manera gratuita.

Pero la artista además aprovechó para quejarse porque todos los premios que encierran las artes escénicas son entregados de forma diferida en Premios Soberano.

“Si la clase pobre no tiene conocimiento de esos actores y bailarines, ¿cómo los va a seguir?”, se cuestionó la artista, quien insistió en que las autoridades deben poner más atención a este tipo de arte.

Hansel y Gretel

Este fin de semana (5, 6 y 7) llega al Palacio de Bellas Artes la propuesta Hansel y Gretel, un espectáculo multidisciplinar, que combina ballet, música y teatro, donde María Emilia encarnará a la “Bruja Malvada” y además asistirá al maestro costarricense Francisco Centeno-Rodríguez en la coreografía.

Es la primera vez que la bailarina realiza un papel de villana y por lo que se preparó durante tres meses para enfrentar lo que considera un reto encarnar a una persona que juega con todos los que están a su alrededor, contrario a sus propios valores.

Hansel y Gretel, ballet contemporáneo llevará a más de 30 bailarines a escena, que son estudiantes o egresados de la Escuela Nacional de Danza (ENDANZA).

Además de María Emilia, participan los bailarines Adrián Jáquez, en el papel de Hansel; Herenia Frith y Matilda Voigt, quienes se alternan en el papel de Gretel; Wilmer Minyety y Mariette Torres, como los padres de Hansel y Gretel; Carla Barinas, quien interpreta a la hermana mayor y al Hada del Camino; Osmaily Ortiz, como Ninfa y Ave del Camino; Steeven Labady, en el papel de Duende de Arena; y Jesús Vásquez, como Duende del Rocío.

Completan el elenco, la cantante Daniela Carlson y los actores Johansel Feliz y Luis Miguel Figueroa.