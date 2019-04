Navarro afirma que desarrollo del país amerita alianza entre el Estado y la sociedad

VALVERDE.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro, sostuvo un diálogo con la sociedad civil de la provincia Valverde, donde sostuvo que no es posible desarrollar la República Dominicana si no es estableciendo alianzas entre el Estado y la sociedad, tanto con el sector privado como el social.

Indicó que por esa razón, en el gobierno que presidirá a partir del 2020 va a instaurar la democracia participativa, ya que hoy tenemos la representativa, cuya única vía que ofrece a los ciudadanos de participar en las decisiones del Estado es cada cuatro años a través de las elecciones.

“Tenemos que instaurar la democracia participativa; la Constitución de la República nos lo permite, pero no lo hemos llevado a cabo. Yo voy a ser el primer Presidente que va a tomar todos esos mecanismos que establece la Constitución y que establecen algunas leyes para crear los mecanismos de intervención, de participación de la ciudanía en todos los sectores, en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la economía, en promoción de la juventud, de la mujer”, expuso.

Navarro propuso el establecimiento de un pacto nacional para “construir juntos el País de las Oportunidades que soñamos, pues me mueve la convicción de que una democracia, para ser fuerte y duradera, debe construirse cada día, contando con los ciudadanos para gobernar y no sólo para votar. Esa es la verdadera diferencia entre una democracia representativa y una democracia participativa a la cual aspiramos”.

Planteó que a los dominicanos ya se les hace indispensable, impostergable, participar en el ejercicio de las políticas públicas. “Estamos diseñando y constituyendo un gobierno que va a convocar a todos los dominicanos y dominicanas para gobernar, no simple y llanamente para votar. Eso es lo que representa la democracia participativa; que implique al ciudadano y que genere un sentimiento y un sentido de corresponsabilidad para enfrentar los problemas de las comunidades y del país”, expuso.

“Más que promocionar con esta candidatura, una nueva figura, lo que queremos promocionar es un proyecto de Nación que sea inclusivo, que auspicie la unidad, no la división; la integración, no la segregación; que auspicie el diálogo, no el conflicto para que sea confiable y la gente pueda creer en esta propuesta”, manifestó.

Argumentó que para que esa propuesta sea sólida, debe construirse con un diálogo franco con representantes de todos los sectores de nuestro país. Por eso ha realizado tres recorridos por todo el país para plantear sus ideas, pero también para escuchar los diversos sectores porque está convencido que la principal función que debe tener un político es ser intérprete de las causas sociales de su sociedad.

Expuso que este proyecto de Nación está fundamentado en cuatro pilares fundamentales: el desarrollo integral del territorio, la justicia social, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana.

“En definitivas, este proyecto de Nación lo que va a garantizar es que tengamos un proyecto de desarrollo sostenible que no tenga vuelta atrás. Está concebido sobre la base del diálogo y las consultas en todo el territorio nacional. No está concluido porque el proceso continúa, más allá de este momento. Con ese sentido, con esa responsabilidad de asumir un nuevo liderazgo, una nueva generación de políticos y políticas que estén comprometidos a dedicarse a ser intérpretes de su sociedad dominicana para convertir los sueños de nuestra gente en una gran realidad”, expuso.

Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Víctor Bax, quien manifestó que Andrés Navarro es una persona con la cual se identifica. Recordó que él viene realizando un diálogo con todos los sectores de la vida nacional y “hoy viene a nuestra provincia a escucharlos a cada uno de ustedes”.

La mesa principal estuvo compuesta, además, por Robinson Flores, representante comunitario; Víctor Bax, coordinador de la actividad; Nataly Jiménez, representante de la juventud; Ronald De León, presidente de la Asociación de Pastores; Julio Montero, coordinador de Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), y Anny Pérez, representante de obras sociales.