Guinness: Carlos Silver desafortunadamente no lo logró

Resultado._ Luego de haber permanecido cinco días (105 horas, 11 minutos y 40 segundos) entonando canciones de manera continua, el cantante dominicano Carlos Silver no pudo lograr romper el record de más horas cantadas que hasta el momento ostenta el hindú Sunil Waghmare.

“Desafortunadamente no se logró, pero el que no se haya logrado el cometido no quiere decir que Carlos Silver no haya hecho algo extraordinanadio, imagínate, cantar por más de 100 horas, ustedes lo vivieron”, dijo a elCaribe Carlos Tapia Rojas, el adjudicador y supervisor del libro Guinness World Récords, que supervisó el evento en el país.

Explicó que aunque Silver cumplió la mayoría de los lineamientos requeridos por Guinness, como el cronometro que indicaba las horas de canto, mantener la calidad vocal, el tiempo de duración de cada canción (mínimo 2 minutos), dos testigos en turnos de cuatro horas, descanso de cinco minutos por hora, falló en “la regla de los 30 segundos”.

“El participante no puede dejar de cantar por más de 30 segundos entre canciones, a no ser que esté en su descanso, y en los videos que revisamos detectamos pausas de hasta dos minutos, por lo que en esta ocasión no se logró el cometido”, lamentó Tapia Rojas.

Aclaró que Silver puede intentar romper el récord en cualquier momento y que para entrar al concurso no hay un tiempo establecido, que donde el criollo falló fue con el tema de la organización.

Además, apuntó que el hecho de que no estuvieran presentes desde el primer momento no afecta la competencia porque cuando un adjudicador o un juez no está presente revisan las evidencias, como videos y declaraciones de testigos.

El anuncio oficial sería ofrecido a través de la página de Guinness World Records en los próximos días.