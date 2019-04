El silencio de Danilo los tiene desesperados

Mientras el Presidente Danilo Medina llega de una reunión con el Presidente Donald Trump y se mantiene concentrado en gobernar, en construir cada vez más escuelas, estancias infantiles, centros de atención a personas con discapacidad, hospitales, carreteras, caminos vecinales, puertos, inaugurando proyectos como la Nueva Barquita, desarrollando Santo Domingo Savio, terminando Punta Catalina, ampliando las escuelas con Tanda Extendida, incrementando las recaudaciones para poder aumentar los salarios de los empleados públicos, realizando permanentemente sus visitas sorpresas, buscando nuevos proyectos de inversión extranjera, trabajando para traer más turistas y fortaleciendo políticas sociales, creando cada vez más empleos y fomentando el desarrollo de las MIPYMES, capitalizando el Banco Agrícola y otorgando más recursos al Programa de Banca Solidaria.

Además, continúa entregando miles y miles de títulos de propiedad a campesinos y parceleros que habían perdido ya las esperanzas de recibirlos, ampliando más el alcance del Metro de Santo Domingo y la instalación de un nuevo, moderno, seguro y barato sistema de transporte a través del teleférico, ampliando a todo el país el alcance del sistema de emergencias 9-1-1, alfabetizando a quienes todavía no saben leer ni escribir, levantando la imagen de nuestra Nación en el plano internacional, con el desarrollo de una política exterior sin precedentes, entre otras múltiples acciones gubernamentales.

Y mientras todo esto ocurre, sus opositores a lo interno de su propio Partido, obsesionados con el retorno al poder del Ex Presidente Leonel Fernández, se concentran en hacer declaraciones públicas tales como:

Franklin Almeyda dice: ”Parece que mis perros entienden más su papel que una buena parte de los senadores”; también ha dicho que ”la reelección es una trampa contra el PLD”, además de señalar que ”PLD no tiene pendiente tocar el tema de la reelección en Marzo” y en su más reciente artículo señala: ”El Presidente de la República usa todo el Poder del Estado para doblegar y quebrantar el límite que la Constitución le establece como Presidente en ejercicio”.

Roberto Rosario dice: ”No hay condiciones para la reelección presidencial porque no son las mismas que las del 2016”; también ha dicho que ”Leonel Fernández lo que necesita es ser Candidato, porque aún sin el apoyo de la fuerza política de Danilo Medina, ganaría como quiera en primera vuelta” y su más reciente afirmación es el título de un artículo publicado en el Listín Diario del pasado Lunes, titulado ”Clave de un Gobierno Autoritario: El Miedo y la Intimidación”.

Rubén Maldonado dice: ”Tendrán que pasar por encima de mi cadáver para intentar nueva vez modificar la Constitución”. Anteriormente, en 2015, había dicho que: ”Los Diputados que estamos con Leonel somos su Guardia Pretoriana para impedir la reelección del Presidente Danilo Medina”, y a propósito del conocimiento de la Ley de Partidos Políticos en la Cámara de Diputados y siendo Presidente de ese hemiciclo, apoyaba la posición inicial del Ex Presidente Leonel Fernández, de que ”Aprobar las Primarias Abiertas era violatorio a la Constitución” pero luego de concluir la sesión que aprobó la Ley de Partidos con la modalidad de primarias abiertas, exclamó que se iría ”a dar un trago”.

Bautista Rojas Gómez dice: ”Tendrán que sesionar en un río si pretenden modificar la Constitución”; después expresó: ”Tomaremos el Congreso con la fuerza del pueblo y de nuestros legisladores, para impedir una nueva reforma a la Constitución que permita una nueva reelección del Presidente Medina”.

Y el propio Leonel Fernández dice: ”El país necesita un gobierno que respete la Constitución”. También ha dicho que ”Con esta fuerza política que representan estos dos millones de firmas, lograremos que se respete la Constitución de la República para impedir la reelección presidencial”, además de señalar la metáfora de ”respetar el semáforo en rojo y no desmontarse y querer llevárselo”, mientras repite insistentemente que en sus aspiraciones hacia el 2020 ”No hay marcha atrás”.

Mientras tanto, Danilo sigue callado, sin decir ni media palabra. Concentrado en lo que le gusta: trabajar, trabajar y trabajar. Esperando el momento oportuno. Y ellos lucen desesperados. No han hecho una sola propuesta. Su único punto gira alrededor del eje de Danilo y su reelección, a la que le temen como el diablo a la cruz. No hablan de otra cosa. No hacen más nada que no sea criticar la reelección, porque dicen que un tercer período es mucho, mientras ellos quieren volver por un cuarto.