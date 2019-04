ADOPRON colaborará con sistema de trazabilidad de DGII

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON) expresó su apoyo a las acciones implementadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para combatir la ilegalidad en el sector de bebidas alcohólicas en la República Dominicana.

El gremio empresarial informó que ha dado seguimiento al Sistema de Control y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos (TRAFICO) desde su anuncio en el marco de las discusiones de la Mesa Presidencial contra el Contrabando, la Falsificación y la Informalidad de Bienes, en la que participa como parte del sector productivo dominicano.

Ante la decisión de la DGII de implementar este nuevo sistema acorde al Código Tributario y al Reglamento 1-18 para la Aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo, ADOPRON solicitó a la autoridad garantías de que con dicha iniciativa no se requerirían inversiones adicionales en equipos por parte del sector ronero, ni se impactarían negativamente sus procesos productivos. “Como respuesta a nuestro requerimiento, la DGII reiteró que la iniciativa no implicaría costos adicionales para las empresas y que el costo por medida de control no superaría el costo pagado por las medidas de control aplicadas en la actualidad”, resaltó la organización en un despacho de prensa.

ADOPRON reconoció el impacto de las acciones que desde agosto de 2016 ejecuta la DGII para reducir la evasión fiscal en el sector de las bebidas alcohólicas. De igual manera, resaltó el esfuerzo de las autoridades reflejado en la apertura de procesos judiciales para sentar las bases de un sistema de consecuencias para quienes incumplan con las obligaciones fiscales aplicables.

Agregó que “el volumen de ron declarado ante la DGII se ha ido recuperando paulatinamente, en un 1% en 2017 y un 5% en 2018, lo quepone en evidencia el resultado de las mejoras en los controles aplicados a la producción de y comercialización de bebidas alcohólicas, así como de las acciones de combate a la evasión fiscal por parte de la presente administración”.

Los miembros de ADOPRON “colaborarán con la DGII en la implementación de esta nueva iniciativa, confiados en su cumplimiento por parte de todos los actores del sector de las bebidas alcohólicas, independientemente del régimen fiscal en el que operen”, aseguró.