Donald Trump: “El siguiente paso es cerrar la frontera con México”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a pronunciarse en Twiter sobre sus políticas antimigración. En su tuit instó a México a recurrir a su legislación para detener el flujo de miles de personas que buscan llegar al país norteamericano.

“México debe usar sus durísimas leyes de inmigración para detener a los miles de personas que tratan de entrar en EE.UU. Nuestras áreas de detención están al máximo y no aceptaremos más ilegales. ¡El siguiente paso es cerrar la frontera! ¡Esto también nos ayudará a detener el flujo de drogas desde México!”, tuiteó el mandatario estadounidense.

Mexico must use its very strong immigration laws to stop the many thousands of people trying to get into the USA. Our detention areas are maxed out & we will take no more illegals. Next step is to close the Border! This will also help us with stopping the Drug flow from Mexico!

