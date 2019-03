Luis Abinader dice agropecuaria debe ser proyecto de nación

El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, recibió esta tarde las propuestas de las Estrategias Nacional de Desarrollo 2020-2030 de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro), afirmando que se trata de un documento del que se puede partir para que todo el país y todos los sectores lo asuman como un proyecto de nación.

Afirmó que el sector agropecuario no se ha desarrollado de manera integral porque los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que han gobernado el país en los últimos 18 años, no aplicaron una política integral de apoyo a su tecnificación, financiamiento y comercialización adecuados, que serán pilares del Gobierno del Cambio en sus políticas de apoyo al sector

“El tema en discusión no es sobre subsidios a nuestros productores, es si se le ha dado o no un respaldo integral y oportuno a la producción de alimentos, y si hemos respondido a la pregunta de por qué en otros países es rentable producir comida, y aquí no lo es”, puntualizó.

La producción agropecuaria es una importante plataforma para garantizar la seguridad alimentaria del país, fomentar empleos productivos y producir divisas a través de las exportaciones, y en esos importantes objeticos, coincidimos con la Cofenagro, agregó.

En opinión del economista y líder político la producción agropecuaria nacional no ha tenido el debido desarrollo en los gobiernos del PLD por un problema de concepción de gasto público, porque ellos han preferido derrochar una inmensidad de recursos en nominillas de dirigentes políticos que no trabajan, en vez de incentivar de manera puntual a los productores agropecuarios.

Ilustró la mala orientación del gasto público en los gobiernos del PLD porque además del despilfarro en nominillas políticas, tienen cobrando a una gran cantidad de vicecónsules y ministros consejeros que debían estar promoviendo los productos agropecuarios dominicano en el exterior, y sin embargo lo que están haciendo es politiquería en el país y algunos de ellos nunca han ido o no van regularmente a los países en que los que se les designó.

Dijo no entender la desfachatez de gente del PLD que cuestiona la calidad de la producción agropecuaria, cuando no existe asistencia técnica, y aunque hay incremento de activos en el Banco Agrícola, mantiene los mismos requerimientos, condiciones crediticias que la banca privada. Aseguró que en el Gobierno del Cambio el financiamiento de ese banco estatal será triplicado en beneficio de los productores.

Abinader reiteró su coincidencia con la Confenagro sobre la importancia incentivar la producción agropecuaria y agroindustrial por su potencialidad en la creación de empleos productivos, en regiones que lo requieran de manera especial, como la zona fronteriza, y por la capacidad de producción de divisas.

Entre otros directivos de Confenagro estuvieron en la actividad junto a Abinader Eric Rivero, presidente, Pedro Musa, de relaciones públicas, Blanco Peralta, presidente del sector ganadero, Geanilda Vásquez, del área avícola, Luis Oscar Morales, ganaderos región Este, Irma Rondón, vicepresidenta de Confenagro Mujeres y Emigdio Galván, vicepresidente ejecutivo y Leonardo Fañas, presidente del Frente Agropecuario del PRM.