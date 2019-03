Danilo Medina, reelección y ¿?

El presidente Danilo Medina, en una declaración -que causó sorpresa en la población nacional- reveló que en marzo de 2019 le diría al país si optará por un nuevo período para seguir en el Palacio Nacional más allá del 16 de agosto de 2020.



El jefe del Estado, para frenar especulaciones, llevó tranquilidad (¿?) a la nación porque con lo que le declaró a la comunicadora Jatna Tavares, ningún dirigente político -ni siquiera sus más cercanos colaboradores dentro del gobierno- tenía autoridad para hablar de reelección.

Este viernes, cuando mi artículo es publicado, es 29 de marzo, dos días antes del día 31. Casi se va marzo y todavía el mandatario no ha informado si sí o no. Significa si aceptará o no volver a ser el candidato al inquilinato del Palacio Nacional en las elecciones del 15 de mayo de 2020.

Pero también que, aunque no lo dijo de manera categórica, Medina dejó entrever que sino lo determinaba en marzo, su decisión de volver o no a ser candidato a la Presidencia en mayo de 2020, podría ocurrir en junio.

De manera que esta especulación no estaría lejos de pasar a ser una realidad noticiosa. No obstante, la gente espera que el Presidente de la República, sin más dilación, le diga a la sociedad si decidirá ir en busca de la reelección en la consulta comicial de 2020.

Nadie puede negar que lo diga o no en marzo (que va o no en busca de una nueva reelección), en el panorama

político, al respecto, hay confusión.

El pasado fin de semana “el hormiguero electoral” se agitó como nunca, especialmente por las manifestaciones reeleccionistas registradas en varios pueblos del interior.

Tras esas proclamas, en las que participaron hasta legisladores que simpatizan con la reelección, hubo radicales reacciones en contra por parte de los seguidores del expresidente Leonel Fernández.

Pero lo que más encendió la confusión (¿?) fue la declaración de Tony Peña Guaba, secretario general del PRD, quien afirmó que “entre 10 y 12 diputados del PRM” (por dinero) votarán a favor de que se modifique la Constitución para permitir la reelección de Danilo Medina”. ¡Un tremendismo de Peña Guaba! Porque no cita a los diputados perremeístas que supuestamente se sumarían al proyecto reeleccionista.

Pero veremos qué dice el inexorable tiempo. ¡Si habrá o no repostulación del presidente Danilo Medina.