Merenguero Alex Bueno: “Soy un milagro de Dios”

El merenguero Álex Bueno, quien años atrás atravesó por una fuerte adicción a las drogas y luego al alcohol, dijo que este último vicio “es peor porque es más fácil de conseguir”.



“Lo compra donde sea, a la hora que sea. Incluso, aquí hasta a los menores de edad le venden alcohol”, expresó “El Mayimbito” durante una entrevista en “Esta noche Mariasela”.

Recordó que su primer vicio fueron las drogas con las cuales tuvo el primer contacto poco después de incursionar en la música. Comentó que había un grupo que se las ofrecía a los artistas para que la consumieran y llevaran a ese mundo a los jóvenes que seguían música. Tras dejar las drogas, Álex cayó en el alcoholismo, vicio que casi acaba con su vida.

“Yo no me dormía sino dejaba mi botella de alcohol al lado de la mesita de noche, porque lo primero que yo hacía cuando me levantaba era beber alcohol”, reveló el merenguero.

El intérprete de “Quiéreme” expresó que aunque su familia le dice que en las entrevistas no hable de los vicios de su pasado, dijo que no puede dejar de tocar el tema porque él es un ejemplo a seguir y que con su mensaje puede ayudar a otros jóvenes.

“Yo soy un testimonio vivo y creo que es mi deber dar a conocer a la gente mi cambio. Que vean que sí se puede lograr dejar los vicios si se tiene fe”, agregó.

Después de pedirle en reiteradas ocasiones a Dios “que hiciera un milagro” en su vida. Álex Bueno contó que un día se despertó y no le llamó la atención su botella de alcohol, y pasó el día completo sin sentir deseo de beber hasta el sol de hoy. “Yo nunca fui alcohólicos anónimos, ni me integré a ningún grupo, por eso es que digo que yo soy un milagro de Dios, porque yo debería estar viejito o con mi voz muy deteriorada, sin embargo, aquí estoy de regreso como un hombre nuevo, sin vicios”, dijo.