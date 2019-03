Poder Judicial establece trámite electrónico en proceso para juramentación de abogados egresados de universidades

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso que los abogados graduados que deseen juramentarse ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para ejercer su profesión, podrán realizar el trámite Online a través de la Oficina Virtual, a partir de este lunes primero de abril.

Con la puesta en funcionamiento de ese módulo, los profesionales de la toga podrán realizar su solicitud de forma segura y oportuna sin necesidad de trasladarse a la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia.

Para completar su solicitud en línea, el usuario podrá ingresar directamente al portal de la Oficina Virtual http://www.ovpj.gob.do o a través de http://www.poderjudicial.gob.do; registrarse o acceder con su correo electrónico, procesar la solicitud de juramentación, seleccionar el título académico, colocar la fecha de la investidura y registrar el nombre la universidad de la cual egresó.

También colocar la fecha y número del decreto que otorga el exequátur, cargar una foto 2 x 2 del solicitante y para concluir seleccionar “procesar solicitud”.

Luego de procesada la solicitud, el sistema le indicara en un mensaje en la pantalla la fecha disponible de juramentación y la hora de la audiencia, información que también le será remitida al usuario a su correo electrónico.

Asimismo, el día de la audiencia de juramentación el abogado deberá traer los documentos habituales requeridos para el proceso, como son fotocopia del decreto, dos fotos 2×2, original del Certificado de Vida y Costumbre expedido por el Ministerio de Interior y Policía no mayor de 6 meses de expedido (en caso de que el solicitante resida en el interior del país en la Gobernación provincial correspondiente), el original del Certificado de No Antecedentes Penales expedido por la Procuraduría General de la República (no mayor de 6 meses).

También, un recibo de pago de la Ley 33-91 con valor de RD$10.00 pesos de la Dirección General de Impuestos Internos, fotocopia de la Cédula de Identidad y Electoral, fotocopia título otorgado por la Universidad que le confiere el grado de licenciado o doctor en derecho, dos sellos; uno marrón con valor de RD$30.00 pesos y otro rojo con valor de RD$50.00 pesos de la DGII, con la solicitud juramentación.

Además, el solicitante deberá llenar con sus datos el formulario de solicitud para juramentación, y adicionar tres originales de la instancia o carta dirigida al Presidente y demás jueces del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, solicitando juramentarse como abogado.

Para cualquier información adicional llamar al teléfono 809-533-3191, extensiones 2136, 2229, 2138 y 2146.