Minerd dice cancelación funcionaria no tuvo que ver con campaña a favor de pelo afro

El Ministerio de Educación confirmó este miércoles la cancelación de la señora Marianela Pinales, quien hasta el día de ayer se desempeñaba como directora general de Equidad de Género y Desarrollo de la institución.

La medida coincide con la participación de la experta en el programa de televisión “La cosa como es”, que conduce la periodista Edith Febles, en donde ayer presentó el video promocional “Ni pelo bueno ni pelo malo”, en el cual se exhorta a la comunidad educativa a respetar y no discriminar a las estudiantes que llevan el pelo rizo al natural.

Según el director de Comunicaciones del Ministerio, Glenn Davis Felipe, su desvinculación no tiene nada que ver con la referida campaña. “Nosotros respaldamos esa campaña y en los próximos días la estaremos profundizando”, dijo el funcionario, tras asegurar que la Ley de Función Publica faculta en su artículo 94 al ministro de Educación a tomar ese tipo de decisiones.

“El Ministerio deja establecido, que es respetuoso del artículo 39 de la Constitución que establece el derecho a la igualdad «Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal”, dice la institución en su cuenta de Twitter.

Se informó que en su lugar fue designada la señora Marina Hilario, quien trabaja en temas de género desde la década de los 80.

Marianela Pinales había intervenido en el programa “La Cosa como es”, luego que una madre denunciara a través del referido programa que la dirección de la Escuela Primaria Ciudad Juan Bosch ordenó la suspensión de su hija de 11 años por llevar el pelo afro y lograra la readmisión de la adolescente.

“Mucha gente me pregunta en las redes y de forma personal si fue por esa posición que cancelaron a Marianela Pinales. No lo sé. Le he preguntado a ella y lo que sabe es que fue llamada a las 5:30 para comunicarle que por orden superior estaba desvinculada del cargo”, denunció ayer Edith Febles en su cuenta de Twitter.