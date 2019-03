Mozart La Para y su pareja Alexandra están en proceso de divorcio

View this post on Instagram

Erickson Fernandez y Alexandra Hatcu Deseamos comunicarles con mucho respeto y alta estima a nuestro público, amigos y relacionados, que iniciamos un proceso de separación, luego de 10 años de matrimonio. Es una decisión muy meditada, madura, de mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos. Siempre seguiremos siendo una familia, donde el amor y el respeto seguirá permaneciendo entre ambos para seguir siendo compañeros de vida y formación de nuestra pequeña Charlotte. Le pedimos a todos los medios de comunicación respeto, tanto por nosotros como por nuestras familias y muy en especial por nuestra hija y que sea respetada la privacidad con la que decidimos dar este paso. Es la única vez que tocaremos este tema familiar a través de los medios de comunicación. CON AMOR, CARIÑO Y RESPETO