¿Manny Pacquiao vs. Errol Spence?

Tras la contundente victoria lograda el pasado sábado en Texas por el estadounidense Errol Spence sobre Mickey García, las especulaciones periodísticas están “a la orden del día”. ¿A cuáles especulaciones me refiero?



1.- A que con su fácil triunfo Errol Spence, además de revalidar su campeonato welter avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), ha puesto en la “mira” al filipino Manny Pacquiao. Pacquiao es el monarca de la misma división, pero con el aval de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

2.- Que aunque Spence, con expediente de invicto ( 25-0, 21 victorias por nocaut), hizo una gran demostración -excelente técnica, capacidad física, hombre de boxeo de guardia zurda), todavía los más calificados expertos no le dan “todo el crédito” como para ir a una pelea -y ganar- ante otro estelar púgil estadounidense Terence Crawford, actual campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo.

3.- Pacquiao, a solicitud de Spence, minutos después de la victoria ante García, subió al cuadrilátero para escuchar (de la propia voz del flamante titular welter de la FIB), un claro desafío.

Es decir, el campeón de las 147 libras de la FIB, como para hacer ruido publicitario, lanzó un reto al filipino para que unifiquen títulos… ¡y vayan a un combate millonario!

Hay que anotar que, y esta opinión no está marcada por ninguna especulación, Pacquiao, después de demostrar que todavía tiene calidad para seguir triunfando, no ha colgado los guantes por una sencilla razón: Su anhelo es volver a pelear con Floyd Mayweather.

Es una “necesidad” que Pacquiao y Mayweather vuelvan al cuadrilátero y protagonicen la revancha. Pacquiao, quien fue derrotado en aquella millonaria pelea realizada en Las Vegas, Nevada el dos de mayo de 2015, continúa con su gran propósito: Quitarse la espinita a que le clavó su archirrival estadounidense.

La más importante

Pero, ¿cuál pelea resultaría más importante, ¿Pacquiao vs Spence o Spence vs Crawford? Además, si Maweather sale del retiro -él reiteró que no vuelve a los ensogados-, entonces el filipino, antes de contender con Spence, preferiría ir a la revancha con Mayweather. ¡Ahí está en panorama de los welters!