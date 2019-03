Ex sacerdote acusado de abuso sexual a menores en EEUU da clases en colegio de Punta Cana

Un ex sacerdote católico, quien fue expulsado de la iglesia y condenado por abusar sexualmente de dos hermanos de 14 años en New Jersey, fue localizado en Punta Cana, donde enseña inglés a niños en una escuela privada de esa turística ciudad.

El ex cura, Hadmels DeFrias, de 47 años, quien fuera entrevistado por un periodista de NBC News (medio que originalmente publicó la historia) que ubicó su paradero, dijo que ya no es una amenaza para los menores y también afirmó ser un obispo en la “iglesia celta progresista”.

“Ya no veo a los niños con esos ojos”, dijo DeFrias en una extensa entrevista afuera de la escuela

“Para mí son niños y necesitan ser tratados como niños porque eso es lo que son”, dijo. “No siento la atracción. No te estoy diciendo que quizás algún día no vuelva a sentirla, porque no puedo predecir el futuro”, expresó el condenado pederasta.

Como sacerdote, DeFrias, originario de la República Dominicana, fue asignado a la Iglesia de Santa María de la Asunción en Elizabeth, Nueva Jersey, cuando fue acusado de acariciar a dos hermanos, ambos menores de 14 años, en 2001 y 2002.

Acusado de contacto sexual criminal, DeFrias se declaró culpable en agosto de 2004 y fue sentenciado a tres años de libertad condicional, según documentos judiciales. Como parte de su acuerdo de sentencia, se le prohibió indefinidamente cualquier contacto futuro con niños menores de 18 años en el estado de Nueva Jersey, según publicó el NBC News.