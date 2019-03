Ministro de Educación: “yo he cancelado lo que está sobrando”

El ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, admitió este jueves que ha habido despidos en esa cartera estatal, porque no se puede llenar ese ministerio de gente improductiva y se ha cancelado lo que sobra.

Peña Mirabal sostuvo que dio instrucciones a los directores nombrados en su gestión, para que verifiquen su nómina.

“Yo lo que he hecho es he dado instrucciones a los directores que he nombrado que verifiquen su nómina. Un ministerio que tiene un edificio no puede tener cuatro gobernadores, hay un solo gobernador yo he cancelado lo que está sobrando, simplemente. Hasta el momento yo no tengo el número, pero no ha sido una aplanadora como se ha dicho, simplemente estamos sincerando lo que debe ser”, afirmó a la salida de la presentación de un estudio de Educa.

Manifestó que llenar el Ministerio de gente improductiva no ha sido lo mejor, pues se le quita oportunidad a los estudiantes.

“El Ministerio de Educación es un Ministerio para mí sagrado, llenarlo de gente improductiva es un fiasco no ha sido lo mejor, porque eso cuando usted le quita la oportunidad reclutando la nómina del Ministerio de Educación sin necesidad y sin embargo cuando usted va a una aula de inicial los niños no tienen tempera, no tienen óleo, material para su trabajo, por Dios, eso llora ante la presencia de Dios”, recalcó.

“Nosotros tenemos primero que corregir eso, pues si eso es una aplanadora, tomaremos las acciones necesarias para que las áreas docentes del Ministerio de Educación, que son las fundamentales, sean las privilegiadas, en el gasto para que puedan jugar su rol”, remachó.

Al ser cuestionado de cuando sucedió ese aumento en la nómina, ya que el ministro fue viceministro administrativo, afirmó que ocurrió posterior a su salida de esa posición.

“Eso fue posterior, principalmente el área administrativa del Ministerio”.

Asimismo reveló que en la pasada administración se creó una unidad de mantenimiento escolar paralela a la existente para quitarle funciones.

“Ayer hubo una reunión con los directivos de Mantenimiento de Infraestructura Escolar y me topo que se creó una unidad paralela para quitarle funciones a esa unidad de mantenimiento. Entonces eso yo lo estoy eliminando, se descuidó el mantenimiento escolar, de eso no hay duda”, adujo.

Asintió que en el momento hay muchas escuelas en malas condiciones producto de esas deficiencias.

“Una de las deficiencias que hubo, fue que no se le dio el mantenimiento correspondiente a la planta infraestructura escolar. Eso se descuidó. Le he dado una semana para que me presenten un plan de acción, hay una gran cantidad de escuelas que se licitó en el 2014, 2016 y que cuyo mantenimiento se abandonaron, no se le dio el seguimiento de lugar y nosotros vamos a retomar eso”.