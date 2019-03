Rosario afirma petitorio renuncia candidatura Leonel es para justificar modificación constitucional

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y miembro del equipo de campaña de Leonel Fernández, Roberto Rosario, atribuye la petición de que Leonel Fernández renuncie a sus aspiraciones presidenciales de Fernández obedece a una estrategia del danilismo para justificar la modificación a la Constitución y permitir la reelección de Danilo Medina.

En ese sentido, dijo que en los próximos días otros cinco precandidatos pedirán a Fernández que renuncia a sus aspiraciones como lo hizo Carlos Amarante Baret.

“El doctor Leonel Fernández, aunque quiera, no puede renunciar al ejercicio de ese derecho. Por el contrario ¿es mucho pedirles al Presidente Danilo Medina, al compañero Carlos Amarante Baret y a los demás aspirantes de la facción política danilista, que en aras de la unidad de nuestro partido, respeten la Constitución y que cumplan con el pacto?, se preguntó el expresidente de la JCE.

Según Rosario el bajo posicionamiento electoral de los aspirantes danilistas, que según él no alcanzan al 7% juntos, ha provocado que el danilismo inicie un proceso para desmontar esos proyectos. En un comunicado, Rosario dijo que la presentación de Fernández a la Presidencia no es una decisión particular, ya que éste tiene un compromiso con la historia las fuerzas políticas y sociales que se sienten representadas por él representadas. “En estos momentos, es un dique de contención para que el continuismo y la abolición de los derechos elementales y el inicio de un gobierno perpetuo, no democrático”.

Rosario calificó como una desconsideración a Fernández pedirle que renuncie a sus aspiraciones.

“La debilidad en las aspiraciones los conduce a orquestar un plan de posicionamiento en la opinión pública de la inviabilidad de reformar la Constitución para su propio provecho, en los próximos días los otros cinco aspirantes se pronunciarán en el mismo sentido”, dice Rosario en un documento público.

Sostiene que los peledeístas “esperaban que los miembros del Comité Político fueran responsables que tuvieran honorabilidad y pudor de respetar los acuerdos suscritos en el mes de agosto del 2015, quien no es capaz de cumplir su palabra, de honrar su firma y su juramento no puede ser objeto de credibilidad y confianza”.