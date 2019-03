Procurador asegura jueces saben quiénes son los culpables en el caso Odebrecht

El procurador general de la República afirmó este martes que al ser preguntado sobre lo dicho en audiencia por los abogados de Conrado Pittaluga, implicado en el caso Odebrecht, sobre que el Ministerio Público manipuló las delaciones premiadas de los ejecutivos de la compañía, que todo el mundo, incluyendo los jueces, saben quiénes son los culpables y que es normal que hagan estas afirmaciones.

“Todo el país los jueces, los ciudadanos, ustedes saben cuál es la realidad, sabe quién tomó dinero de sobornos y saben quién no, las pruebas están ahí, entonces solamente hay que mirarlas, no hay ni siquiera que ser científicos, no hay que ni siquiera pensar mucho, están ahí, no nos demos confundir, seguíamos firmes que el juicio avanza y vamos por muy buen camino, más de 1,700 pruebas presentadas”, expresó Jean Alain Rodríguez.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que a los abogados defensores de los imputados les pagan para hacer referencias a afirmaciones de este tipo.

“En República Dominicana hay cerca de 26 mil pesos privadas de libertad, si ustedes van y le preguntan a esas 26 mil personas y estoy seguro que casi todas le van a decir que son inocentes, entonces es normal que un imputado le diga a ustedes que es inocente, que se violó el proceso, que hay faltas, hay que entenderlo y sus abogados hacen ese trabajo, para eso le pagan, ustedes se imaginan que los abogados le pagan y digan que su cliente es culpable, no lo vamos a ver nunca, entonces son cosas que hay que escucharlas, entenderlas, el debido proceso manda eso”, añadió.

La semana pasada, la defensa de Pittaluga acusó al procurador Rodríguez, de manipular pruebas en el caso de sobornos de Odebrecht para proteger a los que denominaron como “los verdaderos corruptos”.

Los abogados dijeron que el Ministerio Público aportó un documento como prueba, la delación, que consta de 48 páginas. Sin embargo, dijo que el documento, proveniente de Brasil, que se entregó a la comunidad jurídica participante en el proceso, sólo cuenta con 26 páginas, hecho del cual deduce la defensa de Pittaluga, que dicho informe fue mutilado para proteger “verdaderos corruptos”.

Por otro lado, en cuanto la declinatoria del proceso judicial de los de los implicados en los supuestos actos de corrupción ocurridos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Rodríguez afirmó que están evaluando la situación para fijar posición.

Asimismo, dijo que están trabajando de la mano con los familiares de Yuniol Ramírez, empero éstos han dicho que presentarán una acusación paralela a la del Ministerio Público.

El procurador habló en estos términos luego de entregar la Fiscalía Comunitaria de Los Girasoles la cual fue remozada y equipada como parte de un plan de mejoras de este tipo de edificaciones en el Distrito Nacional.