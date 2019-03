Abinader llama al pueblo a decirle ¡basta ya, a cúpula del PLD!

El ex presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Lisandro Macarrulla, afirmó hoy que la movilización social, el empoderamiento y la participación organizada de la sociedad son las condiciones que pueden reestructurar las relaciones de poder para hacer efectivos el cumplimiento de las leyes, establecer nuevas prioridades en el gasto público y en la forma de proveer los servicios y bienes públicos, y garantizar acceso equitativo a oportunidades reales para todos.

“Es necesaria una relación diferente entre el sistema político y el resto de la sociedad, así como un contenido diferente de la policita”, declaró Macarrulla en el discurso en que entró en funciones como presidente del Gabinete Presidencial de la corriente Luis Abinader Presidente (LAP), en acto celebrado esta mañana en el hotel El Embajador, con la asistencia de decenas de empresarios, destacados profesionales y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, incluido el aspirante presidencial del PRM.

En unas breves palabras de agradecimiento a los integrantes del nuevo organismo, Abinader exhortó a la población a decirle ¡basta ya¡ a la cúpula del PLD, que dijo ha gobernado al país de manera desacertada, y em base a un modelo de gobierno que se encuentra agotado y no tiene respuestas efectivas a las necesidaes y aspiraciones de la sociedad dominicana. El diputado Víctor D´Aza, quien es director Ejecutivo del Gabinete, presentó a los miembros del Consejo Directivo.

El poder no es un atributo

“El poder no es un atributo, es una relación social que puede ser alterada. Las instituciones son las que reproducen el orden de desigualdad y no hay razón para suponer que estas vayan a cambiar espontáneamente”, condicionó Macarrulla en su discurso.

Sbrayó que las políticas territoriales son un elemento integral del desarrollo, pues contiene los recursos y las instituciones, pero la forma de cómo se articulan y concretan en un espacio determinado es una construcción social que puede ser modificada.

Puntualiza que son las personas en forma individual quienes progresan, las que logran trabajos decentes con ingresos dignos, las que están educadas, en salud, gozan de una justicia independiente e imparcial, etc. Son las personas quienes se desarrollan, pero Luis Abinader entiende que el desarrollo no es una aventura personal porque necesita el colectivo (Estado, la sociedad) a través de las instituciones que crean, diseñan y concretizan el sistema educativo, de salud, de justicia, transporte, etc.

Afirmó que a partir de los principios del desarrollo de la gente en sus territorios y la adecua da administración de políticas de estado, el Gabinete concebió once objetivos prioritarios, como:

Garantizar seguridad ciudadana, fortaleciendo las políticas preventivas del delito, creando oportunidades para la población y capacitando y mejorando las condiciones de trabajo y de vida del personal actuante.

Crear empleos formales, incentivando a los sectores productivos que generen empleos, divisas esparcidos en el territorio, enfatizando en políticas específicas de apoyo a los jóvenes, las mujeres y en el sector de la micro, pequeña y medianas empresas.

Mejorar el sistema de salud, garantizando la cobertura universal con calidad, asignando un presupuesto adecuado, aplicar íntegramente el sistema de seguridad social, descentralizar los servicios y fortalecer la salud primaria.

Garantizar la educación de calidad con una educación incluyente y gratuita, fortaleciendo la formación del docente sobre la base de un currículo adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad dominicana en el SXXI.

Fortalecer el poder ciudadano, la democratización de la sociedad y el equilibrio de poderes del Estado, a través de una reforma política que garantice la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

Garantizar un sistema de justicia imparcial e independiente, modificando el Consejo Nacional de la Magistratura y la autonomía de la Procuraduría General de la República.

Enfrentar la corrupción y la impunidad, estableciendo un régimen de consecuencias, fortaleciendo los mecanismos de control y fiscalización del Estado, desde sus más altos niveles hasta los inferiores.

Garantizar la inclusión social, con políticas de igualdad de oportunidades, protección de los derechos de las mujeres y de los grupos sociales más vulnerables.

Ordenar la inmigración y proteger el emigrante. Cumplir las leyes de inmigración y ordenar los flujos inmigratorios según las necesidades de desarrollo del país, en el marco del respeto de los derechos humanos. Crear mecanismos de protección y facilidades para los dominicanos emigrados.

Garantizar la estabilidad macroeconómica y controlar la deuda pública. Mejorando la calidad del gasto, estableciendo límite al crecimiento del gasto público y fortaleciendo las finanzas públicas, y garantizar un servicio de transporte público eficiente, seguro y económico.

“En el Gabinete Presidencial nos sentimos orgullosos de haber recibido la responsabilidad de articular con los mejores intereses del país las aspiraciones del líder de la oposición, Luis Abinader, en un esfuerzo en que nos acompañará un importante grupo de profesionales, empresarios, dirigentes y simpatizantes del PRM, todo un equipo de personas comprometidos con su país y el bienestar colectivo”, expresó Macarrulla.

Entra otras personalidades que forman parte del equipo estuvieron Joel Santos, ex presidente de ASONAHORES, Genaro Rodríguez, ex rector UASD y ex presidente de la JCE en Santiago, Henry Tavares, empresario de Santiago, experto en seguridad social, el ingeniero Ángel Valentín Mercedes ( SFM), la abogada Anita Messina, las asesoras empresariales Mayrelin García y Julissa Jiménez,

También el pastor Gregorio Rosario, Joaquín Joga, experto en seguridad y estadísticas, Héctor Grullón Moronta, ex alcalde de Santiago y el académico José Ramón Holguín, académico.

Presentes también Manuel Bergés, Bienvenido Fernández, Rodolfo Paliza, Fernando Taveras y Rita Abinader, la ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el economista Miguel Ceara Hatton, el ex embajador en la ONU Roberto Álvarez, los diputados Alfredo Pacheco, Gloria Reyes y D´Aza, quien será enlace entre el Gabinete y la Dirección General de Campaña