Lucía Medina: “Nos vamos a reelegir todos , no es Danilo nada más”

La diputada y hermana del presidente Danilo Medina, Lucía Medina, motivó a sus seguidores a que asuman la reelección de su hermano “porque es la única forma de seguir en los puestos que tengamos, no importa cuál sea el nivel, todo el mundo quiere reelegirse”. Instó a sus seguidores a “ponerse en sintonía” y defender el gobierno de Medina.

“Sea cuál sea la suerte, el futuro es incierto, lo que verdaderamente tiene importancia es el presente y tenemos que defender el presente para definir el futuro, si nosotros no luchamos para defender el gobierno que tenemos, porque muchos han escuchado por ahí que es mejor arriba con presión que abajo con depresión, porque si estamos en el gobierno tenemos la oportunidad de crecer un escalafón. Si me porto bien, cuando venga la evaluación por el desempeño, ahí tengo la oportunidad que me aumente de posición”, argumentó la aspirante a la senaduría de San Juan, en un audio que circula en las redes sociales.

Dijo que habla con la verdad y que quienes critican el gobierno lo hacen porque quieren los cargos de los que los ostentan ahora. “Los que desconocen el gobierno son los que quieren la posición de toditos ustedes, están locos porque cada quien baje para cogerlo el otro, y si yo no defiendo el trabajo que tengo, prepárense que vendrá el otro y los va a sustituir, porque no es verdad que nos dejarán, ustedes tienen que salir a defender su trabajo y cuando me dicen a mí yo quiero que usted se reelija, es porque saben que también se van a reelegir, aquí nos vamos a reelegir todos, no es Danilo nada más. Todo el mundo está peleando por su cargo”, sostuvo.

Según Lucía Medina con frecuencia las personas se le acercan para que aconseje a su hermano que debe reelegirse. “Una vez Danilo dijo que yo soy su cabeza, sus ojos y su cuerpo, y Danilo lo hizo de una manera sana para decirle acérquensele a ella, pero eso me ha generado un compromiso que todo el mundo cree que yo mando a Danilo, y la gente se me acerca que hay que poner a Danilo en sintonía, usted tiene que hablar con ese hombre, el no puede decir que él no va, porque no queremos echar para atrás porque echar para atrás sería un invento”, subrayó.

Afirmó que todos los peledeístas están en el gobierno y que ella lo constata en los viajes que hace por todo el país. “Tengo que ir a todos los sitios que me manda el presidente para ver, porque es verdad que soy sus ojos, para ver que lo que están diciendo a él que no puede ir como un ciudadano común es verdad, y le digo, mira no te atrevas a ir a inaugurar eso que eso no sirve todavía, tú tienes que decirle a fulano de tal que tiene que arreglarle esto, esto, y no es solo que voy es que tengo que mandarle fotos por el BB o el Wahatsapp y él así ve lo que hay”, contó.