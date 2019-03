Soberano._ La intérprete de música cristiana Lilly Goodman dejó entre ver este lunes que conoce muy poco del trabajo que realizan Alfareros, Isabelle Valdez y Lenny Salcedo, con quienes compite en el renglón Artista Cristiana del Año, de Premios Soberano 2019.

Ante la pregunta ¿de no ser tú la ganadora, quién crees que ganará?, la cantante contestó: “honestamente no sé” y dijo que conoce “un poco más la música de Valdez, pero que de Lenny no está al tanto, mientras que hace un tiempo perdió a Alfareros”.

Asimismo, la cantante que mañana también tendrá una participación especial en la entrega de Premios Soberano reveló que con el único artista dominicano con quien siempre ha soñado hacer un dueto es con Juan Luis Guerra.

Confesó que admira no solo el talento del cante criollo, sino también su disciplina y humildad.

“Es la persona con la que más me gustaría grabar. Admiro a mucho a Juan Luis Guerra”, apuntó durante un encuentro con la prensa que sostuvo este en el Teatro Nacional.