Rescatan ciudadano suizo que había sido secuestrado hace dos años en Dajabón

Dajabón.-La Policía Nacional, el Ministerio Público y miembros de la embajada de Suiza, rescataron a un hombre, el cual su esposa y un hijo lo mantenían supuestamente en cautiverio y en condiciones infrahumanas desde hacía dos años.

Abogados y un equipo médico con el aval de la embajada de suiza en el país, rescataron al ciudadano suizo que se encontraba en el municipio Dajabón.

De acuerdo a las declaraciones del extranjero, llegó a la comunidad fronteriza hace dos años, atraído por una mujer, quien junto su hijo lo despojaron de sus documentos personales y mantenían encerrado bajo chantaje, quitándole dinero para tratar de comunicarlo con sus familiares lo que nunca cumplieron.

El suizo debió ser sacado en una camilla directo para luego ser al hospital Ramón Matías Mella, y de allí funcionarios de la embajada lo trasladaron al hospital Ney Arias Lora de Santo Domingo.

Narró que un hijo de la mujer, le rompió una pierna de un palo y él dijo “Geovanni porque no me matas y me contestó que muerto no valía nada, vivo sí”.

El dinero que me enviaba mi familia, lo cobraban y compraron autos, ganados y fincas, mientras yo sufría encerrado sin poder caminar, según informó el extranjero.

Kenia Navarro Rodríguez y su hijo Yovanny Martínez Rodríguez, fueron detenidos por las autoridades, acusados de maltrato inhumano y físico.