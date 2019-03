Familiares de Yuniol solicitarán a SCJ decida cual tribunal debe conocer caso de dos implicados

Los familiares del fenecido catedrático y abogado Yuniol Ramírez informaron este viernes que solicitarán a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que decida a cuál tribunal le compete conocer el proceso contra dos implicados en el caso Yuniol Ramírez luego de ser declinado hacía la jurisdicción de Santo Domingo Oeste.

En esta semana, el juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, declinó el proceso judicial del empresario Eddy Santana Zorrilla y el exdirector financiero de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Faustino Rosario ya que solamente están imputados por los actos de corrupción en la institución estatal, que tuvo como consecuencia la muerte del catedrático y jurista Ramírez.

Ramón Ramírez, hermano del occiso y uno de los abogados que representa a los familiares, indicó que hará la solicitud a la SCJ, para que “resuelva el conflicto de competencia que se ha suscitado deliberadamente el coordinador de la instrucción al declinar los expedientes”.

“El conflicto de competencia que se ha suscitado deliberadamente al coordinador de la instrucción declinar los expedientes tanto de Faustino como de Eddy Santana Zorrilla a la provincia, decimos que deliberadamente porque el coordinación de instrucción no tiene ni tenía competencia para hacer esa declinatoria ya que había un tercer juzgado de la instrucción apoderado como juez control, entonces para tomar esa decisión, eso debió ser controvertido en audiencia pública, contradictoria y no el hacerlo por su propio motu, porque él no estaba apoderado”, sostuvo.

En la acusación formal presentada por la procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, además, al exdirector de la OMSA, Manuel Rivas solo se le acusa de asociación de malhechores, soborno, crímenes de corrupción, fraude contra el Estado, entre otros cargos y no por la muerte de Yuniol Ramírez. Sin embargo su proceso no fue declinado hacia Santo Domingo Oeste.

Al ser preguntado si quien debe declinar el proceso de Rivas es el juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción, quien fue apoderado para conocer el caso junto con los acusados del asesinato, Ramírez dijo que a su parecer “se ha movido algo”.

“Aparateramente aquí se ha movido algo, no sabemos qué, porque es ilógico que siendo un mismo proceso saquen a Faustino y lo declinen y saquen a Santana Zorrilla y lo declinen y a Rivas no, tú me entiendes, si están acusados de lo mismo, es algo ilógico que obviamente la justicia esa dañada aquí porque se hace lo que le conviene a los partidos, el PLD es que lo dirige todo”, expresó.

Explicó que el artículo 70 del Cogido Procesal Penal le da facultad a la SCJ sobre el procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de Apelación o entre jueces o tribunales de distintos Departamentos Judiciales.

Por la muerte de Ramírez serán sometidos Argenis Contreras González (prófugo), José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, Víctor Elizander Ravelo Campos, El Herrero, Jorge Luis Abreu Fabián, alias El Taxista, y Heidy Carolina Peña.

La semana pasada Ramón Ramírez dijo que interpondrá una acusación paralela a la del Ministerio Público, donde estén acusados los tres implicados que no fueron sometidos por el asesinato.

El cuerpo de Yuniol Ramírez fue encontrado el 11 de octubre del 2017 atado y sumergido en una cañada en el sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.