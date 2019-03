“El arte contemporáneo en RD está en una etapa riquísima y diversa”

En los planes de estudios de la argentina María del Carmen Silva no estaba contemplado dedicarse a la curaduría de obras de arte. Esa inquietud la fue desarrollando poco a poco, cuando se inició en el arte de la fotografía, al ver que tenía que enfrentar “una gran limitación”: la dificultad de encontrar espacios donde exponer su obra para que la misma se conociera, y en definitiva, recibir la realimentación del público, de colegas y de especialistas. “Con el paso de los años pude ver que eso les pasaba a varios artistas, y esta dificultad fue el disparador de un nuevo ciclo en mi vida”, resalta Silva, quien confirma que así fue como decidió incursionar en la docencia, en la promoción de los artistas visuales y su obra y, finalmente, en la curaduría de arte.

¿Qué es la curaduría y cómo defines tu profesión?

La curaduría es una práctica interpretativa de la producción de obras realizadas por un artista, en un determinado tiempo y cultura. Es una mediación entre el artista y los públicos posibles que se acerquen a ver su obra. La defino como el mensaje o la motivación del artista al momento de producir todas las posibles interpretaciones de la obra. Curar una producción artística también es mostrar una forma de entender la particular visión del mundo que cada artista tiene de sí mismo y su obra.

¿Cuál es la formación de un curador?

En Argentina hace poco tiempo se ha instalado como profesión y las universidades se hicieron eco, por esa razón se han propuesto formar a los futuros profesionales. Antes de distintas áreas llegaban a ejercer ese rol, basados en la experiencia práctica. Pero también, hay profesionales que vienen de diversas disciplinas, pero sí es fundamental tener conocimiento de historia del arte y conocimiento sobre técnicas, procesos artísticos. También es muy importante formarse de manera continua.

¿Cuáles son tus referentes curatoriales?

Uno aprende de todo, lo que haría y lo que no haría, te asombras cuando sabes que una decisión es arriesgada, y sin embargo hay gente que se anima a tomarla, eso te educa. Podría nombrar como referente a personas que sigo y estudio. Al momento de trabajar intento ser personal. Pero si tengo que nombrar en este momento me surgen Tamara Díaz Bringas, que se desempeñó como curadora general de la X Bienal Centroamericana, el venezolano Luis Pérez-Oramas, quien trabajó en el Museum of Modern Art (MoMA), el argentino Rodrigo Alonso, de lo más reconocido en Buenos Aires.

¿Qué hace un curador de arte?

El curador colabora con el artista, en una etapa de posproducción, donde ven las obras que lleva implícito un mensaje. El curador produce un texto, donde da a conocer su punto de vista de la exposición, marcando de alguna forma la narrativa del mensaje basado en la investigación y al tiempo, experiencia que comparte con el artista.

Como curadora, ¿qué diálogos te gusta establecer? ¿Qué te interesa visibilizar?

Los diálogos que me gustan establecer están relacionado con lo nuevo y fresco de todas las expresiones artísticas, y esto no tiene nada que ver con la edad cronológica del artista, si no con su capacidad de ser parte de este todo, pero con su originalidad y autenticidad intactas, siendo leales a su arte y lo quieren expresar.

¿Cuál fue la primera exposición que curaste?

Fue en el año 2002 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una exhibición de fotografía, el tema era sobre Relojes Históricos de la Ciudad.

¿Cuál es tu temática favorita?

Es una pregunta difícil. Hay obras que el solo verlas me han conmovido, sin tener una temática clara. Diría que todo lo que provoque un cambio en mí y en mis paradigmas.

¿Qué es lo más gratificante de ser curadora?

Estar en un proyecto, donde te embarcas en la aventura de acompañar al artista hacia su propia obra, desde su exterior a su interior. Ese encuentro es el que busco que el artista consiga y me realiza. Trabajar el vínculo que tienes con su obra, entenderla, definir el tema de la exposición, organizarla y trabajar la manera de comunicarla.

¿El curador se involucra en los procesos de creación de las obras?

Eso depende del vínculo con el artista y los parámetros antes fijado. Por lo general no, porque el artista ya tiene su espacio definido, el curador también.

¿Qué es lo más difícil de ser curador de arte contemporáneo?

Realizar todas las gestiones necesarias para que el artista sea convocado y esperar a ser convocados desde las instituciones, galerías, entre otros espacios. Hay que tener mucha paciencia y esperar.

¿Quién define qué es arte y qué no lo es?

Podríamos decir que el arte se define desde lo académico, desde la impronta productiva de cada artista, o por el valor en el mercado de arte que tiene una obra.

Pero básicamente al arte lo define la conmoción que una obra produce en el interior de otro. Si la producción material – consciente y voluntaria de otro – logra conmover el alma de otro, diverso y diferente, estamos ante un hecho artístico.

¿Cómo ve el arte contemporáneo en el país?

Aquí el arte está en una etapa riquísima y diversa, confluyen varios lenguajes artísticos, sumado a los espacios públicos y privados, donde hay un sin número de propuestas, desde visitas guiadas, charlas, conversatorios con artistas, entre otros programas.

¿En una misma exposición pueden trabajar dos o más curadores?

Claro que sí, personalmente me gusta trabajar en equipo, la base de este proceso es el diálogo, ahora esto no depende de una decisión unilateral, ni de forma vertical, en cada exposición, hay una negociación permanente, institución, artista, curador trabajan hacia una meta clara y es comunicarse con el público. Trabajo de forma asidua con un curador, Fabian Birbe, museólogo, del Museo de la Ciudad en Argentina, no lo llamaría química, sí respeto mutuo y convicciones compartidas, eso facilita mucho el trabajo.

