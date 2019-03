La ONU respalda las protestas de jóvenes y exige acciones sobre el clima

Naciones Unidas, (EFE).- El jefe de la ONU, António Guterres, respaldó hoy a las decenas de miles de jóvenes que este viernes se movilizaron en todo el mundo para exigir acciones contra el cambio climático y demandó a los líderes internacionales decisiones urgentes para salvar el planeta.

“Mi generación ha fracasado a la hora de responder adecuadamente al dramático desafío del cambio climático. Esto se lo notan mucho los jóvenes. No me extraña que estén enfadados”, señaló Guterres en un artículo de opinión publicado en el diario británico The Guardian.

Según el secretario general de Naciones Unidas, los estudiantes que han salido a la calle entienden algo que “parece eludir a muchos de sus mayores: estamos en una carrera por nuestras vidas y estamos perdiendo”.

“No tenemos el lujo del tiempo y el retraso climático es casi tan peligroso como el negacionismo climático”, advirtió.

Guterres, que ha convocado para el próximo septiembre una cumbre de líderes mundiales sobre el clima, defendió que las protestas de este viernes deben inspirar a los jefes de Estado y de Gobierno a actuar.

“La cumbre sobre el clima debe ser el punto de partida para construir el futuro que necesitamos”, insistió el diplomático, que recordó que sin acciones ambiciosas para implementar el Acuerdo de París ese convenio no servirá de nada.

Guterres, además, tuvo un mensaje para los estudiantes que temen por el planeta: “Sé que los jóvenes pueden y cambian el mundo”.

“Muchos de ustedes están ansiosos y atemorizados por el futuro y yo entiendo sus preocupaciones y su enfado, pero sé que la humanidad es capaz de grandes logros. Sus voces me dan esperanza”, señaló.

Miles de jóvenes estudiantes marcharon este viernes en numerosas ciudades de todo el mundo para exigir a los políticos medidas urgentes y eficaces contra el cambio climático, convocados en el marco del movimiento “Youth for Climate” (Jóvenes por el clima, en español).

Se trata de un movimiento puesto en marcha en agosto de 2018 por la joven sueca Greta Thunberg, quien decidió manifestarse frente al Parlamento de su país antes de unos comicios legislativos para exigir acciones contra el cambio climático. EFE