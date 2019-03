Leonel vaticina que en las primarias del PLD dará “una pela de calzón quitao”

Santo Domingo.- El expresidente Leonel Fernández vaticinó este miércoles que con la ayuda del sector externo en las primarias del Partido de la Liberación (PLD) va dar “una pela de calzón quitao”.

En un acto donde fueron juramentados decenas de movimientos del sector externo, Fernández agregó que el 5 de mayo en un acto que se celebrará en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ese sector enviará un mensaje que en la defensa de la constitución no hay marcha atrás.

Reiteró que aspira a que en esa actividad del sector externo participen unas 200 mil personas.

“Donde quiera que voy es un lleno. Freddy Pérez garantizó que el 5 de mayo participaran 30 mil miembros del sector externo y yo aspiro a que vayan 200 mil con los que vamos a enviar un mensaje: que la defensa de la constitución no hay marcha, que la defensa del sistema democrático no hay marcha y en la defensa por el desarrollo y el empleo no hay marcha atrás”….

En el evento que se celebró en el hotel Dominican Fiesta a casa llena, Fernández explicó que el presente proceso interno de los partidos tiene la singularidad de que por primera vez los movimientos políticos van a poder participar en las primarias.