Diputados de la tendencia de Leonel Fernández critican actitud pro reelección de Rafael Calderón

Diputados de la tendencia de Leonel Fernández criticaron la actitud del senador Rafael Calderón de promover actividades reeleccionistas en la provincia Azua. Los legisladores indicaron que este tipo de actividades atenta contra la unidad del Partido de la Liberación Dominicana.

El diputado Orlando Espinosa estimó que Rafael Calderón “cree que nació para ser senador eterno de la República, pero ahora con las primarias abiertas quizá no pueda lograrlo. Calderón ocupó una plaza que le correspondía a un peledeísta. Él fue de los elementos que se utilizaron para dividir al PRD o ustedes no recuerdan”.

“Uno no entiende qué es lo quiere el ministro Peralta, porque si el se basa a que nosotros los leonelistas atacamos al gobierno, nosotros, contrario a lo que él manifiesta, defendemos al gobierno y como prueba de ello, es que todo lo que envía el Poder Ejecutivo es apoyado por el bloque en sentido general. Si no, cómo es que en 6 años se le han aprobado 18 mil millones de dólares (en líneas préstamos) a este gobierno. Si no fuera así hubiéramos votado en contra la semana pasada para la línea de crédito de 300 millones de dólares, como lo hizo el PRM y el partido reformista”, señaló Juan Carlos Quiñones, diputado peledeísta por la provincia Puerto Plata.

En cambio el diputado por la provincia La Romana, Plutarco Pérez, de la tendencia de Danilo Medina, restó importancia a esa clase de declaraciones y las calificó como “estériles”. Dijo que el que aspire por el PLD debe procurar que la gestión de Medina sea bien valorada porque sea el actual Presidente o no el que represente al partido en las elecciones del 2020, deberá contar con las buenas obras de Danilo Medina para conseguir el triunfo en los comicios.