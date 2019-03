WhatsApp advierte que toda cuenta que no sea versión oficial será bloqueada

WhatsApp anunció esta semana pasada que suspenderá temporalmente las cuentas de los intenautas que usen versiones “alteradas” del servicio, como ‘WhatsApp Plus’ y ‘GB WhatsApp’, ya que, según la empresa, estas aplicaciones violan las condiciones de uso.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada, en lugar de la aplicación oficial”, notificó la empresa.

Las versiones “modificadas” del servicio ofrecen algunas características especiales que la aplicación original no tiene, como, por ejemplo, la de configurar el diseño de las conversaciones o incluir más emojis.

“WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros, debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, señaló la empresa, agregando que es necesario descargar la ‘app’ oficial para continuar usando el servicio.

La compañía también recomendó hacer una copia de seguridad del historial de chats antes de instalar la versión original, y al mismo tiempo advirtó que no puede garantizar el éxito de la transferencia de datos “debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con WhatsApp”.