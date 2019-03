Ayudemos al Presidente

Mientras algunos vieron que el discurso de rendición de cuentas del presidente Medina fue continuista, vi a Danilo como un dirigente atrapado en un peligroso laberinto del que no sabe cómo salir.



Como observador de la realidad divisé a un presidente al que todos debemos ayudar a escoger un camino que preserve la frágil estabilidad económica, política y social, y cuidarlo a él y a su familia que ya fuera del poder podrían devenir en importante activo nacional.

Ayudarlo a entender que un intento -sólo un intento- continuista suyo o del PLD, ostente quien ostente la candidatura presidencial, abocaría al país a un previsible estado de turbulencias como las que siguieron al ajusticiamiento del tirano Trujillo.

Pudiera ser que Medina haya perdido contacto con la realidad, como ocurrió a otros presidentes que quisieron dejarse persuadir por los cánticos “¡Fulano, sin ti, se hunde este país!”, que terminaron rompiendo el saco de la ambición y reproduciendo el azaroso desconcierto institucional que ha malogrado nuestros intentos de organizarnos como República, 175 años después de surgir como nación.

Pese al desfase que lo llevó a confundir el informe del estado de la nación 2018 con una letanía que no respondió a los principales factores de descontento popular, Danilo puede sacar de abajo y recuperar el buen juicio político que lo caracterizó otrora. En lo que algunos vieron atisbos continuistas, yo remembré las “pancás de ahogao” que presencié en el río Cuaba, de La Peña, en mis correrías juveniles francomacorisanas.

No es que Danilo no haya querido repostularse, es que no ha podido, y ya no puede siquiera suspirar con ello, dado el cuadro político que tiene ante sí.

Enumero datos de la realidad que espantan los fantasmas que ven quienes creen que el discurso presidencial favoreció algún intento continuista.

El TC sentó jurisprudencia pétrea de inadmisibilidad ante cualquier intento de declarar inconstitucional a la Constitución. En el Congreso los votos opositores, y en la sociedad el macizo rechazo a la reforma constitucional reeleccionista constituyen un más tupido valladar que el que impidió al danilismo aprobar las primarias abiertas para todos los partidos.

El PRM está hoy más coherente y unificado como fuerza opositora, cual muestran sus posiciones sobre el Pacto Eléctrico, la corrupción y la impunidad, y el firme rechazo congresual al endeudamiento imprudente, posiciones aprobadas a unanimidad o en amplia mayoría por su Comisión Política y Dirección Ejecutiva.

Soplan auspiciosos aires de unidad opositora, en lo que de seguro jugará un magnífico papel la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, presentada por Luis Abinader como probada carta concertadora.

Abinader caracteriza como un tsunami el rechazo al agotado modelo de gobierno morado que palpa en sus recorridos por todo el país y en contactos con diferentes sectores sociales.

El politólogo Daniel Pou avizora un posible voto castigo en contra del PLD, lo que ya vi expresado cuando la unidad opositora le ganó las elecciones de la ADP 60.30% a 33.78 al PLD son señales de cómo va soplando el viento, para el que tenga ojos para ver.

Leonel gana terreno como candidato presidencial lo que, sabrá Dios, quizás sea lo más conveniente para un Danilo que podrá sentarse a esperar tranquilo ver pasar en mayo 2020 el cadáver político de su más enconado enemigo.