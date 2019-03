Vladi Jr.: “Mi papá es que me administra el dinero”

Vladimir Guerrero Jr. tiene un padre Salón de la Fama en el béisbol de las Grandes Ligas. Resulta que su progenitor es también el encargado de sus finanzas.

“Mi papá es que me administra el dinero”, dijo el cotizado talento de Toronto a elCaribe. “Yo no le pongo la mano a ese dinero. Para nada”, señaló.

El antesalista firmó con los Azulejos por un bono de 3.9 millones de dólares en 2015, un dinero que él sabe que existe, pero del que no dispone a su antojo.

“De todo eso sabe mi papá. Si necesito algo, se lo pido, pero no es que me aloco con eso ni gasto sin control”, señaló. Vladimir Guerrero padre, ingresado al Salón de la Fama de Cooperstown en 2018, obtuvo contratos por más de 125 millones de dólares durante su carrera en las Mayores.

Vladimir Jr., quien el próximo día 16 cumplirá 20 años, aprendió de varias experiencias que le enseñaron a cuidar más el dinero, además de que es padre de dos niñas.

“Antes yo era muy suelto. Si me daban 10 mil pesos los gastaba de una vez. Si me pedían daba sin pensarlo o compraba lo qué sea. Ya no. He aprendido que el dinero hay que cuidarlo, que uno se lo gana fajado, trabajando, y no se puede gastar así por así”, dijo.

“Yo también tengo dos niñas y debo pensar en ellas”, añadió.

En el entrenamiento

Guerrero Jr. está decidido a demostrarles a los Azulejos que pertenece a las Grandes Ligas.

“Eso es lo que puedo controlar. Dar lo mejor de mi y de lo otro sabrán ellos (la plana mayor de Toronto). Me despierto temprano para ir a mis prácticas y dar más cada día. Esa es mi mentalidad”, dijo.

El talento número uno de todo el béisbol tiene una tarea pendiente y es cuidar su peso. Toronto está vigilante de eso y de hecho quiere que baje unas 20 libras más en estos días.

“Llevo una dieta y sé que no debo descuidarme en eso”, indicó Vladi Jr.